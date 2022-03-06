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Путин назвал условие, при котором возможна приостановка спецоперации на Украине

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Президент России Владимир Путин заявил, что приостановка спецоперации на Украине возможна лишь в случае прекращения Киевом боев и выполнения известных требований России, сообщает 6 марта пресс-служба Кремля.

Об этом он сказал во время беседы с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Выражена надежда, что в ходе планируемого очередного раунда переговоров представители Украины проявят более конструктивный подход, в полной мере учитывающий складывающиеся реалии», — говорится в сообщении.

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине. Финансовые рынки отреагировали обвалом, иностранные государства — санкциями. Смотрите на «Фонтанке» онлайн-трансляцию, посвящённую событиям на Украине и их последствиям.

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