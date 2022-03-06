Путин назвал условие, при котором возможна приостановка спецоперации на Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что приостановка спецоперации на Украине возможна лишь в случае прекращения Киевом боев и выполнения известных требований России, сообщает 6 марта пресс-служба Кремля.



Об этом он сказал во время беседы с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Выражена надежда, что в ходе планируемого очередного раунда переговоров представители Украины проявят более конструктивный подход, в полной мере учитывающий складывающиеся реалии», — говорится в сообщении.