«Я пенсионер». Олег Тиньков попросил прекратить называть его олигархом

Российский предприниматель, основатель АО «Тинькофф Банк» и обладатель 4,7 миллиарда долларов США (по данным Forbes 2021 года) заявил, что он больше не миллиардер, и попросил считать его не олигархом, а «пенсионером, который борется с лейкемией».



По словам Олега Тинькова, олигарх — это бизнесмен, заработавший свои деньги благодаря связям с государством.

«Я ни разу не был в Кремле и не встречался ни с какими чиновниками, за исключением главы ЦБ, кто и был мой начальник. Мне они просто не нужны были, у меня никогда не было ни одного контракта с государством или госкомпаниями! Я self-made, пожалуйста, прекратите называть меня «олигархом»! Я создал с нуля более 100,000 новых рабочих мест, 4 бизнеса, которые не существовали вообще после распада СССР! И все деньги заработал, а сейчас потерял, на Лондонской Бирже, те, это деньги международных инвесторов!» — высказался Олег Тиньков на своей странице в «Инстаграм» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.).