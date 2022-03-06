«Я пенсионер». Олег Тиньков попросил прекратить называть его олигархом

Российский предприниматель, основатель АО «Тинькофф Банк» и обладатель 4,7 миллиарда долларов США (по данным Forbes 2021 года) заявил, что он больше не миллиардер, и попросил считать его не олигархом, а «пенсионером, который борется с лейкемией».
По словам Олега Тинькова, олигарх — это бизнесмен, заработавший свои деньги благодаря связям с государством.
«Я ни разу не был в Кремле и не встречался ни с какими чиновниками, за исключением главы ЦБ, кто и был мой начальник. Мне они просто не нужны были, у меня никогда не было ни одного контракта с государством или госкомпаниями! Я self-made, пожалуйста, прекратите называть меня «олигархом»! Я создал с нуля более 100,000 новых рабочих мест, 4 бизнеса, которые не существовали вообще после распада СССР! И все деньги заработал, а сейчас потерял, на Лондонской Бирже, те, это деньги международных инвесторов!» — высказался Олег Тиньков на своей странице в «Инстаграм» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.).
Кроме того, Тиньков отметил и вторую причину, по которой его нельзя классифицировать как олигарха, поскольку для многих олигарх равно миллиардер, а он уже не миллиардер. «Я пенсионер, который пытается реабилитироваться, и борется с лейкемией, и пытаюсь помогать таким же. Я не занимаюсь никаким бизнесом и никуда не инвестирую!» — подчеркнул он.
В декабре 2020 года Тиньков заявил о полной ремиссии после пересадки костного мозга. Тогда он говорил: «В России в моем возрасте от моего диагноза умирает примерно
Ранее «Фонтанка» писала, что Олег Тиньков признал вину в нарушении налогового закона США. В октябре прошлого года суд в США утвердил приговор Тинькову. Он проведёт год под надзором.