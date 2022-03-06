Тюльпановая лихорадка. Цветы перед 8 марта подорожали на 30–50%, и это не предел

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Корреспондент «Фонтанки» прогулялся по цветочным магазинам накануне международного женского дня, но не обнаружил привычного ажиотажа. Возможно, мужчины в этом году решили сделать более практичные и менее импортозависимые подарки.

В этом году стоимость букета на 8 марта может удивить, как никогда. Так, в магазине одной из крупных цветочных сетей на ул. Марата букет из пяти тюльпанов стоит 1500 рублей. Пушистая веточка мимозы — столько же. В магазине другой сети на Невском проспекте нарциссы продаются за 150 рублей штука, тюльпан — 180 рублей штука, гиацинт — 280 рублей штука.



В гипермаркете крупной продуктовой сети предлагают букет из 11 ирисов за 740 рублей, из 9 ирисов за 460 рублей — с учетом скидки в 34%. Букет из 15 небольших роз стоит 1000 рублей, также с учетом скидки. По такой же цене можно купить 25 тюльпанов. А вот 50 цветов будут стоить уже 2900 рублей.

Довольно гуманные цены и у бабушек в Кузнечном переулке: один тюльпан за 100 рублей, букет из пяти цветов — 400 рублей, веточка мимозы — 250–400 рублей. А вот традиционные развалы мимоз и тюльпанов на Сенном рынке пока и вовсе не появились, хотя обычно в это время вовсю торгуют. Лотков с мимозами у метро тоже ощутимо меньше.



Цветы в "Ленте" Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Цветы в "Ленте". Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Цветы в "Ленте" Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» в Кузнечном переулке Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» в Кузнечном переулке Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» в Кузнечном переулке Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Цветопторг Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Цветопторг Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Цветопторг Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Цветопторг Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Участники рынка утверждают, что дефицита цветов на рынке сейчас нет. Хотя поставки по воздуху прекратились, а с автомобильной логистикой наблюдаются проблемы, большая часть поставок успела прийти в страну, рассказывает руководитель платформы Flower Experience Наталья Миронова. Но цены все равно вырастут. «К ежегодному предпраздничному повышению цен добавились еще два фактора: выросшие цены на энергоносители в Европе и обвал рубля», — комментирует она.



По оценке участников рынка, 80% цветов, которые продаются в России, ввозят из-за рубежа. По данным ФТС, в 2021 году РФ импортировала цветов на 450 млн долларов (без учета семян, луковиц и цветов в горшках). Львиная доля этого объема пришлась на Нидерланды (27,8 тыс. тонн на 156,8 млн долларов) и Эквадор (27,3 тыс. тонн на 196,5 млн долларов). В Северную столицу цветы поступают также из Кении, Китая, Малайзии, Израиля.

С начала 2022 года в Россию ввезли цветы на 108 млн долларов. По данным ФТС, в преддверии 8 марта таможня оформила 16 тыс. тонн свежесрезанных цветов. Это в полтора раза больше, чем в прошлом году. Основными отправителями выступили Нидерланды (42,6%, 7,1 тыс. тонн), Эквадор (32,9%, 5,5 тыс. тонн), Кения (9%, 1,5 тыс. тонн), Колумбия (6,6%, 1,1 тыс. тонн).

Подавляющее большинство цветов — это розы (39,47%, 6,6 тыс. тонн), хризантемы (20,26%, 3,4 тыс. тонн), гвоздики (5,26%, 878,5 тонн), лилии (1,42%, 237,5 тонн) и орхидеи (0,55%, 91,5 тонн).

По оценке таможни, по сравнению с прошлым годом ввозимые в Россию розы подорожали от 15 до 30%



«После таможенного оформления средняя стоимость розы, в зависимости от длины стебля или величины бутона, составляет 40–45 рублей за цветок. В прошлом году этот показатель составлял 35 рублей. Увеличение стоимости связано, главным образом, с колебаниями курса валют», — сообщили в ведомстве.

По словам участников рынка, объемы поставок не восстановились до допандемийного уровня. «Рынок так и не нарастил объемы после пандемии. Ценник был высокий и до событий [на Украине]. Но когда товар приехал, цены еще сильнее поднялись из-за курса» — комментирует владелица компании «Миллион цветов» Ирина Нурулаева.

В итоге, в рознице кустовая хризантема сейчас стоит 280 рублей, что на 40% больше, чем год назад, тюльпан продается по 80 рублей, подорожав на 30%, стоимость гвоздики и вовсе выросла почти в два раза: с 45 до 80 рублей за штуку. Продавать дешевле нет возможности: маржа и так маленькая, а с нее надо оплачивать аренду, свет, налоги, зарплату сотрудникам, говорит Ирина Нурулаева.

Мимозы «Миллион цветов» вообще решил не продавать отдельно, чтобы не шокировать покупателя, а только добавлять в букеты. Этот цветок везется из Сочи и Абхазии, но цена привязана к валюте. Поскольку товар может испортиться по дороге, розница заранее его не контрактует — покупает по факту. По оценке участников рынка, первые партии мимозы начали поступать в Петербург 2 марта. По сравнению с прошлым годом стоимость выросла в два раза. «Выехала по нормальной цене, а доехала по сумасшедшей», — отмечает Ирина Нурулаева.



«Цветы мы покупаем здесь, но товар валютный. Закупочная стоимость в среднем поднялась на 30%», — рассказывает соучредитель компании «Гранд Флора» Елена Цоцорина. На самый ходовой товар на 8 марта — голландский тюльпан — на 50%

По ее словам, если в рознице в прошлом году тюльпан стоил в среднем 60–80 рублей, то теперь от 80 до 120. Уверенности, что из-за такого подорожания не просядет спрос, у продавцов нет. «Товар завезли, вот только его не продашь так, как хочешь», — комментирует предприниматель. «Но рассказы, что цветочники хотят нажиться [на 8 марта], это чушь», — подчеркивает она.

Импортеры тоже находятся в сложной ситуации. Те, кто брал цветы в кредит, ломают голову, как расплатиться с поставщиками. С 1 марта введен валютный контроль, и российские резиденты не могут зачислять иностранную валюту на свои счета за рубежом, вывести деньги из страны через иностранных поставщиков услуг тоже станет невозможно. В иностранной валюте приходится рассчитывать не только за товар, но и за логистику. При этом полной уверенности, что новые заказы доедут вовремя нет. Все эти риски также могут закладываться в стоимость товара в России.



Цены подняли и местные производители, поскольку зависят от иностранного посадочного материала. К примеру, «Миллион цветов» сотрудничает с хозяйством «Приневское» в Ленобласти. По словам Ирины Нурулаевой, часть товара удалось приобрести по старой цене, но сейчас тюльпаны подорожали на 50%. «Стоимость местных роз в закупке увеличилась на 50–60%, тюльпанов на 20%», — комментирует Елена Цоцорина.

