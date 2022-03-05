Мишустин сообщил о круглосуточной работе сотрудников правительства

Некоторые сотрудники федерального правительства в настоящий момент перешли на круглосуточный режим работы. Это было сделано для того, чтобы «оперативно обеспечить решение вопросов, волнующих граждан», заявил в ходе встречи с женской половиной кабмина, приуроченной к грядущему празднованию Международного женского дня, в субботу, 5 марта, премьер-министр РФ Михаил Мишустин.



«Последние дни, конечно, график ваш стал более напряженным, нагрузка увеличилась многократно. Некоторые из вас фактически перешли на круглосуточный режим работы. Все для того, чтобы в самые сжатые сроки, оперативно по своим направлениям обеспечить решение вопросов, которые сейчас волнуют всех наших людей, бизнес», — отметил Мишустин, которого цитирует «Интерфакс».

