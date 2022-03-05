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Мишустин сообщил о круглосуточной работе сотрудников правительства

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Некоторые сотрудники федерального правительства в настоящий момент перешли на круглосуточный режим работы. Это было сделано для того, чтобы «оперативно обеспечить решение вопросов, волнующих граждан», заявил в ходе встречи с женской половиной кабмина, приуроченной к грядущему празднованию Международного женского дня, в субботу, 5 марта, премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Последние дни, конечно, график ваш стал более напряженным, нагрузка увеличилась многократно. Некоторые из вас фактически перешли на круглосуточный режим работы. Все для того, чтобы в самые сжатые сроки, оперативно по своим направлениям обеспечить решение вопросов, которые сейчас волнуют всех наших людей, бизнес», — отметил Мишустин, которого цитирует «Интерфакс».

По словам премьера, в числе этих вопросов — поддержка рынка труда, предпринимательской занятости, инициативы по развитию промышленности, сельского хозяйства, повышение качества и доступности медицинской помощи, образование и культура.

Ранее о расширении мер экономической поддержки в сложившейся ситуации на встрече с женщинами летного состава российских авиакомпаний также говорил президент РФ Владимир Путин.

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Комментарии (21)

Главный спец по технике консервации
Неужели в полном составе с утками "работают"? А фоточки из зала заседаний есть? Ещё лучше - видосики.
Dmitry Antonov
А вот это, на самом деле, закономерная, но хреновая ситуация. Понятно, что эта круглосуточная работа - фикция, ничего не реально не дающая. Сугубо изображение работы, чтобы царь не гневался и народ посочувствовал. Ничего это не даст, царю всё равно крайний нужен будет, а животы и холодильники народа от этой круглосуточной работы не наполнятся. Способы и средства не те, да и тяги не хватит.
Ushat Pomoev
"Не бережешь ты себя, Юрий Венедиктович! Всё о России думаешь!"(с)
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