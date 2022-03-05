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Из-под одобрительного письма представителей СПбГУ стали исчезать одни подписи и появляться новые

Несколько человек попросили убрать их подписи из-под открытого письма президенту от сотрудников и выпускников СПбГУ. За одну фамилию пришлось просить другим людям.

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Как сообщил «Фонтанке» 5 марта читатель, он обнаружил в перечне на 331-й строчке подписанта, который позиционировался как выпускник юрфака 2018 года, тогда как человек с теми же личными данными не доучился до выпускного курса; в соцсети есть страница, где указано, что его полный тезка скончался в 2017 году.

В актуальной версии письма этого подписанта уже нет, на 331-й строчке другой человек. «Фонтанка» связалась с заведующей кафедрой истории журналистики СПбГУ Людмилой Громовой, которая опубликовала письмо.

— Я расследований не провожу и сама не вношу эти фамилии, — сообщила она. — Я просто реагирую на те обращения, когда мне пишут о том, что передумал, прошу удалить из списков...

— А есть и такие случаи?

— Два случая таких есть.

— Ну вот вам написали про этого парня и вы просто удаляете тогда?

— Да.

Напомним, письмо президенту было опубликовано накануне. «Мы понимаем, какое непростое и судьбоносное решение Вы должны были принять, и всецело одобряем его, осознавая, что другого выбора у Вас уже не оставалось», — говорится в нем. Кроме того, автор критикует «пацифистов» (кавычки в оригинальном тексте письма) и рассказывает, что оппозиция способствовала поражениям своей страны и в 1854, и в 1905 годах. На данный момент под письмом уже почти 450 фамилий.

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