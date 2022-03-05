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В Петербурге заболеваемость COVID-19 за неделю упала на 45%. Поликлиники возобновляют плановую медпомощь

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Заболеваемость коронавирусом в Петербурге на этой неделе снизилась на 45%, по сравнению с предыдущей, заявил глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Как рассказал Лисовец 5 марта во врем прямого эфира Центр управления регионом (ЦУР), в поликлиниках Петербурга возобновляется плановая медпомощь, а стационары возвращаются к штатному режиму работы.

Свернуты 3 872 коек «красных зонах»: выведены из работы с коронавирусом седьмой корпус «Ленэкспо», пансионат «Заря», основной корпус больницы Святого Георгия, новый корпус больницы святителя Луки, корпус больницы №33 в Колпино, Городская больница №20.

Также перепрофилируются детские больницы: выведено 60 инфекционных коек в Детской больнице №22 и 82 койки в Детской клинической больнице им. Н.Ф. Филатова.

С чего два года назад начиналась пандемия в Петербурге – читайте здесь.

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