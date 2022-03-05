В Петербурге заболеваемость COVID-19 за неделю упала на 45%. Поликлиники возобновляют плановую медпомощь

Заболеваемость коронавирусом в Петербурге на этой неделе снизилась на 45%, по сравнению с предыдущей, заявил глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.



Как рассказал Лисовец 5 марта во врем прямого эфира Центр управления регионом (ЦУР), в поликлиниках Петербурга возобновляется плановая медпомощь, а стационары возвращаются к штатному режиму работы.



Свернуты 3 872 коек «красных зонах»: выведены из работы с коронавирусом седьмой корпус «Ленэкспо», пансионат «Заря», основной корпус больницы Святого Георгия, новый корпус больницы святителя Луки, корпус больницы №33 в Колпино, Городская больница №20.

