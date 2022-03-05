Больница Святого Георгия вернулась после двух лет на коронавирусном фронте

Основной корпус больницы им. Святого Георгия возобновил работу по профилю. Два прошлых года он работал на коронавирус, сообщили 5 марта в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева.
«Два года мы работали с COVID-19, и сегодня корпус на 570 коек вновь будет оказывать помощь пациентам с самыми различными заболеваниями», — прокомментировал возвращение главный врач стационара Валерий Стрижелецкий.
За время пандемии COVID-19 в больнице пролечили более чем 32 тысячи пациентов, почти 8,6 тысячи из них прошли через реанимацию.
Теперь в основном корпусе больницы будут оказывать помощь пациентам с хирургической, гинекологической, травматологической, урологической, терапевтической, неврологической и кардиологической патологией. Открылись отделения эндокринологии и ревматологии, Центр диабетической стопы и хирургической инфекции. Кроме того, в стационаре проводится реабилитация после инсульта, пневмонии и кардиологических заболеваний.
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