Больница Святого Георгия вернулась после двух лет на коронавирусном фронте

Основной корпус больницы им. Святого Георгия возобновил работу по профилю. Два прошлых года он работал на коронавирус, сообщили 5 марта в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева.



«Два года мы работали с COVID-19, и сегодня корпус на 570 коек вновь будет оказывать помощь пациентам с самыми различными заболеваниями», — прокомментировал возвращение главный врач стационара Валерий Стрижелецкий.



За время пандемии COVID-19 в больнице пролечили более чем 32 тысячи пациентов, почти 8,6 тысячи из них прошли через реанимацию.

