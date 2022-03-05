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Ростуризм возобновляет программу туристического кешбэка с 15 марта

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Ростуризм объявил о возобновлении программы туристического кешбэка. Окно продаж — с 15 марта до 1 мая, то есть полтора месяца, написала в телеграм-канале глава ведомства Зарина Догузова.

«Такое решение позволит туристам доступнее отдыхать внутри страны, поддержит бизнес и рабочие места в отрасли», — отметила она в публикации от 5 марта.

В программе участвуют все регионы и поездки от двух ночей, включая круизы. Они должны быть оплачены картами «МИР» — на них в течение пяти дней обещают вернуть 20% стоимости поездки, максимум — 20 тысяч рублей. Количество поездок на одного человека в рамках программы не ограничено.

В конце февраля Ростуризм объявил о досрочном завершении продажи туров с кешбэком в ночь на 1 марта. В ведомстве сообщили, что в программе поучаствовали почти 700 тысяч человек — они приобрели поездок с кешбэком на 12 млрд рублей, и более 2,5 млрд вернулось им на карточки.

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Комментарии (6)

265984735
ТУРИСТСКОГО кешбэка.
161563662
Аж 20 000 офигеть, неделя в области обойдется в 100000.
allyouneedislove
кэшбек по руинам? =)
посмотрите налево - вы видете руины, посмотрите направо - грязь и кучи мусора... как пела группа Ленинград: "а Бегловская лопата, где и что она гребёт"... =))))
пойти что ли гидом.... =)))))))
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