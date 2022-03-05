Ростуризм возобновляет программу туристического кешбэка с 15 марта

Ростуризм объявил о возобновлении программы туристического кешбэка. Окно продаж — с 15 марта до 1 мая, то есть полтора месяца, написала в телеграм-канале глава ведомства Зарина Догузова.



«Такое решение позволит туристам доступнее отдыхать внутри страны, поддержит бизнес и рабочие места в отрасли», — отметила она в публикации от 5 марта.



В программе участвуют все регионы и поездки от двух ночей, включая круизы. Они должны быть оплачены картами «МИР» — на них в течение пяти дней обещают вернуть 20% стоимости поездки, максимум — 20 тысяч рублей. Количество поездок на одного человека в рамках программы не ограничено.

