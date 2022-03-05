Шведская стенка на стенку. Где искать дженерики «Икеи»

Фото: Павел Карвашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Оставшись без «Икеи», петербуржцы бросились искать ей замену. И пусть значительная часть товаров в магазине никогда не видела рук шведских мастеров и изготавливалась по большей части на российском рынке, тех, кто хоть раз купил в «Икее» хотя бы табурет, наверняка покорили простота его сборки, чистота линий, удобство и, что немаловажно, доступная цена.

Компания, впрочем, заявила, что готова вернуться в Россию тотчас, как это станет возможным, но петербуржцы сломя голову стали искать замену полюбившейся мебели. Да не простую замену, а такую, чтобы была похожа на потерянный рай.



Тем временем на «Авито» появилось огромное количество объявлений о продаже товаров из «Икеи»: в цене не только новые — в упаковке — товары, но и подержанные, которые вот-вот станут дефицитом. «ИКЕА закрыта, последний шанс приобрести домой плюшевого зверя», — пишут в описании. Культовая шведская акула продается на сайтах объявлений по цене от 700 до 5 000 рублей, в зависимости от потрепанности и наглости продавца.

Всегда готов!

Первыми на себе почувствовали ажиотаж производители мебели «Шатура». Головная компания находится в одноименном подмосковном городе, согласно последней отчетности, показывает выручку в 3,6 млрд рублей в год, чистую прибыль — 180 млн рублей. Принадлежит семье предпринимателя Валентина Зверева. По оценкам экономических СМИ, его компания занимала до 12% российского рынка мебели.

Случайно или нет, но продукция «Шатуры» во многом похожа на шведский бренд. Взять хотя бы кухни: различит их с первого взгляда лишь эксперт, но никак не обыватель. Как не таясь подметила сотрудница магазина, куда под видом покупателя обратился журналист «Фонтанки», «каждый на рынке друг друга в чем-то копирует и под себя делает».



По словам консультанта, лишь день прошел, как в «Икее» остыли знаменитые шведские фрикадельки, а у них в «Шатуре» уже отбоя нет от клиентов.

— Уже втрое вырос поток покупателей — конкуренты закрываются, человекопоток вырос. И цены мы подняли с 1 марта, примерно на 30%, — поделилась она.

Перебоев с производством продукции в будущем, призналась консультант, в фирме не предвидят: эмалью и пленкой свою мебель мастера покрывают сами. Да, многие материалы поставлялись из-за рубежа, но компания сейчас ищет подходящие аналоги.

Экс-маркетолог «Шатуры», с которым удалось пообщаться «Фонтанке», не беспокоится за будущее бренда.

— Основные материалы и фурнитура здесь китайские, а с Китаем у нас пока все более или менее хорошо, так что шанс поработать есть, — сообщил наш эксперт, пожелавший не называть своего имени.

Что касается поставщиков ДСП, пленки и текстиля, то среди них есть российские производители, китайские, и их доля превалирует. Есть и немного западной составляющей. И вот она может пропасть.



— Серьезных подвижек, думаю, не будет, потому что если мы говорим о текстиле западном или пленке, то нужно понимать, что это больше история для премиум-сегмента, а не для масс-маркета. Если масс-маркет, то это Китай или Россия, — поделился наш собеседник. — На фоне закрытия «Икеи» ребята в чем-то могут даже выиграть.

Без мебели не останемся

Крупнейший петербургский производитель — Первая мебельная фабрика (выручка — 2,1 млрд рублей, чистая прибыль — 100 млн рублей) пока восприняла новость о закрытии «Икеи» с осторожным оптимизмом.

«Мощности можем увеличивать. Без мебели мы не останемся», — подчеркнул глава компании Александр Шестаков.

«Большая часть поставщиков ИКЕА всё равно были импортные. В России несколько тысяч мебельных производителей, а у шведской компании — всего три завода», — рассуждал Александр Шестаков. Однако, по его словам, Первая мебельная фабрика готова заместить своей продукцией объемы ИКЕА. Впрочем, он не исключил, что остановка ее бизнеса окажется временной. Российский рынок важен для шведского ретейлера, и терять его невыгодно.



В компании «Вимос», сети товаров для дома и дачи в самом низком ценовом сегменте, придерживаются менее оптимистичных настроений: поднимать упавший флаг «Икеи» и бежать с распростертыми объятиями навстречу покупателям они пока не спешат.

— Многие решения еще не приняты, прошло очень мало времени с момента появления новости об «Икее». Наша позиция будет зависеть от позиции поставщиков, — сообщил «Фонтанке» представитель сети.

Вместе с тем далеко не все производители мебели готовы подхватить ее знамя. Все же массовый сегмент требует серьезных инвестиций и, главное, компетенций, которые многим недоступны.

«Мы исторически работаем с индивидуальными заказами. Выпускать мебель «как в Икее», в принципе, особых проблем нет — где брать материалы мы понимаем, а ничего сложного в конструкции там нет. Но чтобы наш цех перестроился на выпуск условных столов из «Икеи», мне надо нанять в десять раз больше рабочих и расширить площади в десять раз. Закупить новые станки. Ведь для массового производства нужно обеспечить распределение выполнения операций — нельзя же, чтобы один и тот же мастер все делал. Без этого цена этого стола будет гораздо выше, чем в «Икее». Кроме того, нужно будет создавать отдельное подразделение, которое бы занималось сбытом и маркетингом. Все это несет огромные риски на каждом из этапов, и мы лучше пока останемся в нашей нише», — объясняет владелец мебельного цеха в пригороде Петербурга.



Какие есть идеи?

Многие клиенты «Икеи» выбирали ее не столько рационально, сколько сердцем. И заметная часть успеха шведов заключалась в силе бренда. Так что кто-то наверняка захочет покупать именно «Икею», ну или что-то максимально похожее на нее. Благо за последние годы на рынке появилось множество подражателей.

Для тех, кто совсем не мыслит своих интерьеров без фасадов «Икеи», петербургские предприниматели уже запустили сервис по восстановлению подержанной шведской мебели. Его сайт пестрит картинками из каталогов шведского бренда. Например, раскладное кресло-кровать здесь в полтора раза дешевле, чем новое. Есть одно но: на этом великолепии уже кто-то жил, спал и ел беляши.

— Мы работаем уже 7 лет на рынке, накопили большую базу выкупленной мебели. Отреставрировать не всегда получается, да это и не нужно: мы снимаем дверцу или полку с подходящего изделия и просто заменим поврежденную деталь, — рассказали журналисту «Фонтанки» умельцы.

В целом уходу шведского титана ребята рады, полагая, что для их деятельности теперь открывается непаханое поле.



Похожа на икеевскую и мебель петербуржца Сергея Семенова. На рынке он работает уже четвертый год и, как сам говорит, вдохновлялся дизайнерскими решениями шведских мебельщиков. Но дешево у него, увы, теперь не будет.

— Часть материалов идет из-за рубежа, часть — наша, российская. Я специализируюсь на мебели из массива, в том числе из МДФ. В основном это русские материалы. Дуб, например, привожу с Кавказа, самый бюджетный, какой можно у нас купить. С ним, я думаю, особых проблем не будет. Если говорить о рынке, который работает в сегменте ЛДСП, вот там, думаю, будут проблемы, поскольку есть поставщики из Белоруссии и из-за рубежа. Хотелось бы выйти к какому-то решению без особых потерь, — поделился с «Фонтанкой» мастер.

В мастерской пока стараются воздерживаться от резких движений и никого не увольняют. Но на всякий пожарный Сергей с командой уже разрабатывает план по выживанию в новых условиях.

— Я бизнес свой строил своим потом и кровью, и сейчас, когда у меня отлажены все бизнес-процессы, я понимаю, в какой глубокой попе мы находимся и как из нее надо выплывать, — признался он. — Я уже столкнулся с тем, что где-то невозможно рассчитаться, где-то материал купить по адекватной цене. В неближайшем будущем я вижу — это отсутствие заказов и материалов в адекватном объеме.

Всплеск покупательского спроса в начале прошлой недели Сергей тоже испытал: в надежде спасти деньги от инфляции люди решили вложиться в красивое, и на мастерскую посыпались заказы. Но он вполне отдает себе отчет в том, что явление это, скорее всего, временное.

Для поклонников шведского мебельного дизайна есть еще одна лазейка — петербургская компания на улице Кондратенко изготавливает почти идентичные фасады для корпусов ИКЕА.

— Копию «как ИКЕА» сделать не получится. Делаем фасады либо крашенные эмалью, либо в шпоне, пленку не делаем. И если вы рядом поставите с икеевской мебелью, то будет все же отличаться, — рассказали «Фонтанке» мастера. — Мы от ИКЕА и импортных поставщиков не зависим, берем все у местных, но у них зато все импортное, кроме фанеры и МДФ. Вопрос только в цене. Сегодня фурнитуру забирал, петли. То, на что планировал потратить 50 тысяч рублей, стало 95. Реально цены выросли в 2 раза. Краски привязаны к курсу, шпон американский, цена на него каждый день меняется. Нет повода для оптимизма.

Заговорив о фурнитуре, ребята подняли острую тему. Одна из составляющих мебели ИКЕА — доводчики, петли и направляющие австрийской компании Blum. 10 заводов и 27 дочерних фирм в Австрии, Германии, Канаде, США, Швеции производят их, в том числе, специально для ИКЕА. Не будет фурнитуры Blum, и чудо икеевской мебели с ее мягкими дверцами и самозакрывающимися полочками сойдет как белых яблонь дым.

А предпосылки к этому уже есть: офисы фирмы «Гинис», петербургского дилера австрийской фурнитуры, захлебываются от заявок:

— У нас большие очереди. Много желающих стало купить их фурнитуру. Вдруг. Цены у нас привязаны к евро.

Незамысловатый но уютный дизайн шведского бренда перенимали многие производители мебели. К примеру, знаменитые икеевские табуретки с гнутыми ножками и по сей день продает интернет-магазин под брендом крупного производителя спортинвентаря «Кеттлер». Однако в разговоре с «Фонтанкой» представитель продавца заявил, что их табуретки никакого отношения к икеевской мебели не имеют. Такие же круглые табуретки с четырьмя изогнутыми ножками есть в ассортименте нескольких продавцов на крупных маркетплейсах. Внешне — по крайней мере на фотографии, они неотличимы от икеевских и вполне подойдут тем, кто не хочет совсем отказываться от привычного дизайна.

Доставка не работает

Уход «Икеи» с российского рынка оставил без работы многие компании, занимавшиеся скупкой мебели шведского бренда под заказ и ее доставкой в регионы, где магазинов бренда не было.

Например, пермские предприниматели выезжали на закуп в Уфу, волгоградские — в Ростов-на Дону, мурманские — в Санкт-Петербург. За услугу доставки они брали от 5 до 10 процентов от суммы заказа, а сейчас остались без копейки.

— К сожалению, сбор заказов на доставку из ИКЕА временно приостановлен из-за приостановки работы ИКЕА в России. О возобновлении сбора мы сообщим дополнительно. Надеемся, что ИКЕА возобновит работу.

Причем в Мурманске предприниматели диверсифицировали риски и продолжают доставлять заказы из «Хофф», «Леруа Мерлен», «Максидом». А вот волгоградские и пермские только решают, как будут выживать в новых условиях.

Куда интереснее сейчас ситуация у тех, кто возил специалитеты из финской «Икеи». Ассортименты в разных странах немного отличаются, и были гурманы, которым требовалось что-то именно из Хельсинки. Сейчас эта услуга все еще доступна, но по финансам она становится «золотой».

«Во-первых, берем сразу предоплату 110% от цены на сайте. Во-вторых, когда приедет, надо будет заплатить за доставку — 5 евро за килограмм», — перечисляет представитель сервиса. Срок поставки — около месяца, зато особых ограничений ни по объемам, ни по весу нет.

Денис Лебедев, Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»

