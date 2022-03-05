«Разочарую». Захарова объяснила вылет спецборта из Петербурга в Вашингтон

Самолет Ил-96 специального лётного отряда «Россия», принадлежащий управделами президента РФ, вывезет из Вашингтона российских дипломатов, которых объявили персонами нон грата. Утром стало известно, что он вылетел в столицу США из Пулково.



««Неопознанный борт» компании «Россия», направляющийся из Питера в Вашингтон, тут же бойцы информационного фронта выдали одновременно за «бегство русских» и «попытку Москвы войти в контакт с американцами». Разочарую. Этим самолётом вернутся на Родину российские дипломаты, которых Правительство США объявило persona non grata», – говорится в сообщении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном 5 марта в ее телеграм-канале.

