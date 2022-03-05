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«Разочарую». Захарова объяснила вылет спецборта из Петербурга в Вашингтон

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Самолет Ил-96 специального лётного отряда «Россия», принадлежащий управделами президента РФ, вывезет из Вашингтона российских дипломатов, которых объявили персонами нон грата. Утром стало известно, что он вылетел в столицу США из Пулково.

««Неопознанный борт» компании «Россия», направляющийся из Питера в Вашингтон, тут же бойцы информационного фронта выдали одновременно за «бегство русских» и «попытку Москвы войти в контакт с американцами». Разочарую. Этим самолётом вернутся на Родину российские дипломаты, которых Правительство США объявило persona non grata», – говорится в сообщении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном 5 марта в ее телеграм-канале.

В конце февраля США объявили 12 российских дипломатов при ООН персонами нон грата, им предписано покинуть страну до 7 марта. В Белом доме объяснили это тем, что они «осуществляли шпионскую деятельность».

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Комментарии (4)

Alex000
Да вроде как-то сразу предположили, что это эвакуационный рейс.
kоt-obormot
Ну, т.е, у нас осталось всего пару/тройку самолетов, которые точно не отнимут?
alexadmin
Знаем мы за чем захарова спецборта гоняет...
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