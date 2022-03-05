FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-6°C/Завтра: -2
105.81р116.53р
Боевые действия на УкраинеЧто делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Самолёт авиаполка управделами президента РФ вылетел из Петербурга в Вашингтон

Самолет специального лётного отряда «Россия» прямо сейчас направляется в столицу США. Это 5 марта следует из данных сервиса Flightradar.

23
Печать

Ил-96 вылетел из Пулково в 09:35 и направился в облет Финляндии, которая закрыла небо для российских лайнеров.

Фото: flightradar24
ПоделитьсяПоделиться

Цель рейса RSD88 неизвестна.

Фото: flightradar24
ПоделитьсяПоделиться

В 2017 году именно на RSD88 из Вашингтона вывозили российских дипломатов.

Фото: flightradar24
Фото: flightradar24

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (23)

jump
в чем смысл этого полета? Дипломаты могли и в ЕС выехать , землей.
Never_Mind
За наликом полетел. У Перзидента заблокировали карту.
Brevnault
Демилитаризацию США проводить?
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний