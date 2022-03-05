Ил-96 вылетел из Пулково в 09:35 и направился в облет Финляндии, которая закрыла небо для российских лайнеров.
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Цель рейса RSD88 неизвестна.
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В 2017 году именно на RSD88 из Вашингтона вывозили российских дипломатов.
Самолёт авиаполка управделами президента РФ вылетел из Петербурга в Вашингтон
Самолет специального лётного отряда «Россия» прямо сейчас направляется в столицу США. Это 5 марта следует из данных сервиса Flightradar.
Ил-96 вылетел из Пулково в 09:35 и направился в облет Финляндии, которая закрыла небо для российских лайнеров.
Цель рейса RSD88 неизвестна.
В 2017 году именно на RSD88 из Вашингтона вывозили российских дипломатов.
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