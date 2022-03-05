Водителя, что пьяным летел 120 км/ч на красный и устроил ДТП на Славы, наказали условно

Фрунзенский районный суд Петербурга вынес приговор водителю, который минувшим летом устроил «пьяное» ДТП на проспекте Славы. Тяжелые травмы получил и его пассажир.
Авария произошла 17 июля 2021 года в 20:06. Подсудимый, не имея водительских прав и находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем Honda Accord, сообщает 5 марта объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Мужчина ехал по проспекту Славы от Белевского проспекта в сторону Пражской улицы. Подъезжая к Гамбургской площади на пересечении с Софийской улицей, он выехал на встречную полосу и разогнался до порядка 123 км/ч, а затем выехал на перекресток, хотя ему горел красный, и при перестроении вправо в свою полосу столкнулся с Renault Sandero, который следовал по Софийской на зеленый. После этого мужчина продолжил движение и уже на «круге» столкнулся с Opel Zafira.
В результате ДТП пассажир «Хонды» получил тяжелые травмы. Ранее сообщалось, что тяжело пострадал и сам водитель «Аккорда». Также госпитализировали водителя «Опеля» — его состояние оценили как средней тяжести.
Свою вину подсудимый признал, раскаялся, извинился перед потерпевшим и «принял меры к заглаживанию вреда». Установлено, что у мужчины на иждивении имеется ребенок-инвалид, а также он помогает матери, тоже являющейся инвалидом, и имеет травму. В итоге суд признал его виновным по