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Водителя, что пьяным летел 120 км/ч на красный и устроил ДТП на Славы, наказали условно

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Фрунзенский районный суд Петербурга вынес приговор водителю, который минувшим летом устроил «пьяное» ДТП на проспекте Славы. Тяжелые травмы получил и его пассажир.

Авария произошла 17 июля 2021 года в 20:06. Подсудимый, не имея водительских прав и находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем Honda Accord, сообщает 5 марта объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Мужчина ехал по проспекту Славы от Белевского проспекта в сторону Пражской улицы. Подъезжая к Гамбургской площади на пересечении с Софийской улицей, он выехал на встречную полосу и разогнался до порядка 123 км/ч, а затем выехал на перекресток, хотя ему горел красный, и при перестроении вправо в свою полосу столкнулся с Renault Sandero, который следовал по Софийской на зеленый. После этого мужчина продолжил движение и уже на «круге» столкнулся с Opel Zafira.

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В результате ДТП пассажир «Хонды» получил тяжелые травмы. Ранее сообщалось, что тяжело пострадал и сам водитель «Аккорда». Также госпитализировали водителя «Опеля» — его состояние оценили как средней тяжести.

Свою вину подсудимый признал, раскаялся, извинился перед потерпевшим и «принял меры к заглаживанию вреда». Установлено, что у мужчины на иждивении имеется ребенок-инвалид, а также он помогает матери, тоже являющейся инвалидом, и имеет травму. В итоге суд признал его виновным по п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД водителем в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) и приговорил к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и лишением прав на 2,5 года.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (5)

А13579
И после этого хотят, чтобы пьяные и без прав больше не летали по нашему городу? Да этот же и полетит, в лучшем случае потерпит пару лет, если сможет. А ещё интересно, как не имеющего водительских прав, лишили из на 2,5 года?
jump
читаю что написано судом :
Подсудимый,
Установлено, что у мужчины на иждивении имеется ребенок-инвалид, а также он помогает матери, тоже являющейся инвалидом, и имеет травму
не имея водительских прав и находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем выехал на ВП , разогнался до примерно 120 км /ч ..совершил ДТП
В результате ДТП пассажир «Хонды» получил тяжелые травмы. Ранее сообщалось, что тяжело пострадал и сам водитель «Аккорда». Также госпитализировали водителя «Опеля» — его состояние оценили как средней тяжести.
в Итоге
и приговорил к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и лишением прав на 2,5 года.

все по честному. Преступление и наказание.
Suricat
Цена вопроса?
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