Стало известно, когда опустеет госпиталь в «Ленэкспо»

Как сообщили «Фонтанке» 5 марта в пресс-службе госпиталя для ветеранов войн, сейчас 40 пациентов остаются в 7-м павильоне госпиталя, а 76 — в пятом павильоне. Освободить «семерку» планируют 10 марта, а затем заняться «пятеркой». До конца марта, и даже раньше, пациентов в госпитале не останется.



Вопрос будущего оборудования, которое останется в павильонах, в компетенции комздрава. «Фонтанка» задала пресс-службе.



Судьба самого комплекса зданий известна — его снесут. Процесс уже начался.

