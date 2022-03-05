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Стало известно, когда опустеет госпиталь в «Ленэкспо»

Петербургский временный госпиталь в выставочном комплексе «Ленэкспо» до конца марта покинут все пациенты.

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Как сообщили «Фонтанке» 5 марта в пресс-службе госпиталя для ветеранов войн, сейчас 40 пациентов остаются в 7-м павильоне госпиталя, а 76 — в пятом павильоне. Освободить «семерку» планируют 10 марта, а затем заняться «пятеркой». До конца марта, и даже раньше, пациентов в госпитале не останется.

Вопрос будущего оборудования, которое останется в павильонах, в компетенции комздрава. «Фонтанка» задала пресс-службе.

Судьба самого комплекса зданий известна — его снесут. Процесс уже начался.

За два года пандемии, 2020–2021, через пятый павильон прошли 5 486 пациентов, через седьмой — 6 573 пациента. Данных за 2022 год пока нет.

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Комментарии (2)

265971430
Пландемия закончена, расходимся
hedgehog_
а если поспешат со сносом, то увеличится смертность от каровавируса. что тоже хорошо
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