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Правительство отложило уплату утильсбора для отечественных автопроизводителей

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Срок уплаты утилизационного сбора для российских автопроизводителей перенесли на конец 2022 года. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Согласно документу, опубликованному на сайте правительства 5 марта, отечественные автопроизводители могут оплатить утильсбор за первый — третий кварталы 2022 года в декабре. А те предприятия, что оказались под санкциями, получили возможность отложить до декабря 2022 года и уплату утилизационного сбора за четвертый квартал 2021 года.

Такое решение было принято для «обеспечения стабильности финансовой деятельности» автопроизводителей «в условиях сложившейся экономической ситуации и санкционного давления», говорится в сообщении правительства. Отсрочка коснется предприятий, на которых работают не менее 5 тысяч сотрудников, и их дочерних фирм. Она призвана помочь решить проблему дефицита оборотных средств и избежать угрозы просрочек по зарплатам.

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Комментарии (6)

allyouneedislove
а чё остальные налоги не отложили? =/
КарабасСПб
Так а с чего они будут платить если автозаводы встали?
267036747
Очередной побор, который идёт в федеральный бюджет.
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