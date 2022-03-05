Правительство отложило уплату утильсбора для отечественных автопроизводителей

Срок уплаты утилизационного сбора для российских автопроизводителей перенесли на конец 2022 года. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Согласно документу, опубликованному на сайте правительства 5 марта, отечественные автопроизводители могут оплатить утильсбор за первый — третий кварталы 2022 года в декабре. А те предприятия, что оказались под санкциями, получили возможность отложить до декабря 2022 года и уплату утилизационного сбора за четвертый квартал 2021 года.
Такое решение было принято для «обеспечения стабильности финансовой деятельности» автопроизводителей «в условиях сложившейся экономической ситуации и санкционного давления», говорится в сообщении правительства. Отсрочка коснется предприятий, на которых работают не менее 5 тысяч сотрудников, и их дочерних фирм. Она призвана помочь решить проблему дефицита оборотных средств и избежать угрозы просрочек по зарплатам.