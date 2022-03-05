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Продлён режим ограничения полётов в южные города России

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Режим временного ограничения полётов в аэропорты южной и центральной части России продлён до 14 марта, передаёт 5 марта РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.

До этого оператор кубанских аэропортов «Аэродинамика» тоже сообщил агентству о продлении.

Аэропорт Сочи работает в штатном режиме в качестве хаба для жителей и гостей Краснодарского края.

24 февраля, в день начала военной спецоперации на Украине, Росавиация закрыла 11 аэропортов на юге России (Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь, Элиста), признав эту зону небезопасной для гражданских воздушных судов.

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Комментарии (3)

Fedorov1983
когда это всё кончится?
Tottot
Империя лжи что вы хотите
SoloWand
И снова что-то пошло не так...
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