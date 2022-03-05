Продлён режим ограничения полётов в южные города России

Режим временного ограничения полётов в аэропорты южной и центральной части России продлён до 14 марта, передаёт 5 марта РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.
До этого оператор кубанских аэропортов «Аэродинамика» тоже сообщил агентству о продлении.
Аэропорт Сочи работает в штатном режиме в качестве хаба для жителей и гостей Краснодарского края.
24 февраля, в день начала военной спецоперации на Украине, Росавиация закрыла 11 аэропортов на юге России (Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь, Элиста), признав эту зону небезопасной для гражданских воздушных судов.