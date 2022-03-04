После восьмой акции за мир в суды Петербурга поступило более 150 материалов, 29 человек отправили под арест

После восьмой акции за мир, которая прошла у Гостиного двора накануне, в районные суды Петербурга поступило 152 материала, решения были приняты по 105 из них. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города 4 марта, 29 человек отправили под арест длительностью до 15 суток.
При этом 63 человека наказали штрафами, максимальная сумма которых достигает 20 тысяч рублей. Четырем горожанам придется выполнить обязательные работы. Один материал был отложен, еще два прекратили, а семь — вернули, 46 оставшихся отпустили под обязательство о явке.
Ранее стало известно, что СК нашел состав для уголовного дела на седьмой акции в поддержку мира, состоявшейся 2 марта. Местному бармену предъявили обвинение в насилии над полицейским. Согласно материалам, молодой человек «схватил руками командира взвода батальона специального полка полиции, после чего распылил содержимое перцового баллона в лицо».
На девятой акции, прошедшей в Петербурге 4 марта, было немноголюдно. По подсчетам «Фонтанки», к Гостиному двору вышли не больше 100 человек. Около 20 человек задержали правоохранители: среди них был молодой человек в желто-синем шарфе, а также мужчина в костюме химзащиты.