После восьмой акции за мир в суды Петербурга поступило более 150 материалов, 29 человек отправили под арест

После восьмой акции за мир, которая прошла у Гостиного двора накануне, в районные суды Петербурга поступило 152 материала, решения были приняты по 105 из них. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города 4 марта, 29 человек отправили под арест длительностью до 15 суток.



При этом 63 человека наказали штрафами, максимальная сумма которых достигает 20 тысяч рублей. Четырем горожанам придется выполнить обязательные работы. Один материал был отложен, еще два прекратили, а семь — вернули, 46 оставшихся отпустили под обязательство о явке.

