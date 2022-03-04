Антимонопольщики заявили, что не дадут создать «искусственный дефицит» сахара

Федеральная антимонопольная служба России заявила о необходимости «соблюдения принципов ответственного ценообразования на рынке сахара». Соответствующее заявление опубликовано вечером 4 марта в телеграм-канале ведомства.
«В связи с поступлением обращений о росте отпускных цен ведомство отмечает, что создание искусственного дефицита продукции с целью поддержания ажиотажного спроса и завышения цен, а также ущемление интересов участников рынка недопустимы. Соответствующие письма направлены всем сахарным заводам», — говорится в сообщении.
Торговые сети «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель» с 3 марта ограничили наценки на некоторые социально значимые товары 5% — в частности речь шла и о сахаре.