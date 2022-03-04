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Антимонопольщики заявили, что не дадут создать «искусственный дефицит» сахара

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Федеральная антимонопольная служба России заявила о необходимости «соблюдения принципов ответственного ценообразования на рынке сахара». Соответствующее заявление опубликовано вечером 4 марта в телеграм-канале ведомства.

«В связи с поступлением обращений о росте отпускных цен ведомство отмечает, что создание искусственного дефицита продукции с целью поддержания ажиотажного спроса и завышения цен, а также ущемление интересов участников рынка недопустимы. Соответствующие письма направлены всем сахарным заводам», — говорится в сообщении.

Торговые сети «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель» с 3 марта ограничили наценки на некоторые социально значимые товары 5% — в частности речь шла и о сахаре.

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Комментарии (11)

AP-SPb
Да нет никакого дефицита сахара. Наоборот, даже с нашей дикой инфляцией цена на сахар несколько лет довольно резво падала. Ибо затоварка. Ровно до того момента, пока правительство не взялось "стабилизировать" цены и "защищать" граждан. А по сути это всего лишь попытка производителей и аффилированных чинуш немного подзаработать дополнительного бабла ничего не делая. Вот и сейчас, перед весенним падением цен на сахар, началась та же мантра.
kоt-obormot
Сахар - белая смерть!
houspi
Брехня.
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