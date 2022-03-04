EgyptAir временно отменил все рейсы в Москву из-за проблем со страховкой

Национальный перевозчик Египта EgyptAir принял решение отменить все рейсы в Москву ориентировочно до 10 марта. Об этом 4 марта сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в авиакомпании.



В EgyptAir объяснили, что дело в возникшей необходимости повторного перезаключения страховых контрактов, а также в отказе некоторых европейских сторон страховать рейсы в российскую столицу и обратно на фоне событий вокруг Украины и европейских санкций против РФ.



На данный момент в авиакомпании прилагают все усилия, чтобы найти решение возникшей проблемы и как можно быстрее восстановить авиасообщение.

