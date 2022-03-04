FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-5°C/Завтра: -6
105.81р116.53р
Боевые действия на УкраинеЧто делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

EgyptAir временно отменил все рейсы в Москву из-за проблем со страховкой

6
Печать

Национальный перевозчик Египта EgyptAir принял решение отменить все рейсы в Москву ориентировочно до 10 марта. Об этом 4 марта сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в авиакомпании.

В EgyptAir объяснили, что дело в возникшей необходимости повторного перезаключения страховых контрактов, а также в отказе некоторых европейских сторон страховать рейсы в российскую столицу и обратно на фоне событий вокруг Украины и европейских санкций против РФ.

На данный момент в авиакомпании прилагают все усилия, чтобы найти решение возникшей проблемы и как можно быстрее восстановить авиасообщение.

По данным собеседника агентства, при положительном сценарии рейсы могут восстановить и до 10 марта, однако не исключено, что приостановка продлится и после этого числа.

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине. Финансовые рынки отреагировали обвалом, иностранные государства — санкциями. Смотрите на «Фонтанке» онлайн-трансляцию, посвящённую событиям на Украине и их последствиям.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

274458477
Fakushka AngSunAmun
220379
Как здорово, что отключат в ближ время комменты) Будет намного спокойнее)
Клаустрофобик
И в Египет тоже путиноидам нельзя!!!))
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний