РИА Новости: Черногория закрыла небо для России

Агентство гражданской авиации Черногории закрыло воздушное пространство страны для всех российских самолетов. Об этом 4 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на Радио и телевидение республики.



Отмечается, что в пятницу в ходе встречи глав МИД стран НАТО министр иностранных дел Черногории Джордже Радулович «выразил полную поддержку» мерам альянса и Евросоюза в отношении России.



Ранее сообщалось, что власти Черногории объявили персоной нон грата российского дипломата. Причиной принятия такого решения является оценка органами безопасности страны действий сотрудника дипмиссии, противоречащих Венской конвенции о дипотношениях. Его имя и должность не уточняются.

