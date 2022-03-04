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РИА Новости: Черногория закрыла небо для России

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Агентство гражданской авиации Черногории закрыло воздушное пространство страны для всех российских самолетов. Об этом 4 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на Радио и телевидение республики.

Отмечается, что в пятницу в ходе встречи глав МИД стран НАТО министр иностранных дел Черногории Джордже Радулович «выразил полную поддержку» мерам альянса и Евросоюза в отношении России.

Ранее сообщалось, что власти Черногории объявили персоной нон грата российского дипломата. Причиной принятия такого решения является оценка органами безопасности страны действий сотрудника дипмиссии, противоречащих Венской конвенции о дипотношениях. Его имя и должность не уточняются.

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Комментарии (2)

Савва Морозов
как-будто кто-то не помнит, как их насильно в нато затащили - без референдума!
Денеб
Мои поздравления тем, кто успел приобрести дачки в Черногории.......
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