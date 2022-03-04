Черногория объявила персоной нон грата российского дипломата

Власти Черногории объявили персоной нон грата российского дипломата. Причиной принятия такого решения является оценка органами безопасности страны действий сотрудника дипмиссии, противоречащих Венской конвенции о дипломатических отношениях, сообщает в пятницу, 4 марта, со ссылкой на МИД Черногории местная телерадиокомпания РТЦГ.
В сообщении отмечается, что, согласно решению МИД, переданному посольству РФ, дипломату дано 72 часа на то, чтобы он покинул страну. При этом ни его имя, ни должность не уточняются.
Ранее «Фонтанка» писала, что в свою очередь Россия запретила въезд в страну госсекретарю МВД Черногории Зорану Миляничу за то, что это государство предоставило убежище бывшему владельцу Черкизовского рынка Тельману Исмаилову.