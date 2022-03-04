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Оппозиционный экс-депутат Юлия Галямина задержана в Москве

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Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве бывшего оппозиционного муниципального депутата Тимирязевского района Юлию Галямину. Об этом со ссылкой на адвоката Сергея Тельнова вечером 4 марта сообщает «Интерфакс».

«Юлия Галямина задержана в Москве. Ее везут в ОМВД «Аэропорт», причина задержания пока неизвестна», — уточнил собеседник агентства.

Официальных комментариев от правоохранителей по поводу задержания Галяминой пока не поступало.

Ранее «Фонтанка» писала, что в конце декабря 2020 года Тверской суд Москвы признал муниципального депутата и преподавателя НИУ ВШЭ Юлию Галямину виновной по ст. 212.1 УК (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). С судимостью по этой статье она лишилась права участвовать в выборах.

В марте 2021 года законность данного приговора подтвердил Мосгорсуд.

Также в марте прошлого года Галямина обвинила социальную сеть «ВКонтакте» в сливе номеров ее подписчиков Следственному комитету.

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Комментарии (4)

AP-SPb
А это ваще хто? И с какого перепоя это должно быть интересно жителям Петербурга???
Денеб
Режим зачищает остатки свободно мыслящих людей......
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