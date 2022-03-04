Оппозиционный экс-депутат Юлия Галямина задержана в Москве

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве бывшего оппозиционного муниципального депутата Тимирязевского района Юлию Галямину. Об этом со ссылкой на адвоката Сергея Тельнова вечером 4 марта сообщает «Интерфакс».
«Юлия Галямина задержана в Москве. Ее везут в ОМВД «Аэропорт», причина задержания пока неизвестна», — уточнил собеседник агентства.
Официальных комментариев от правоохранителей по поводу задержания Галяминой пока не поступало.
Ранее «Фонтанка» писала, что в конце декабря 2020 года Тверской суд Москвы признал муниципального депутата и преподавателя НИУ ВШЭ Юлию Галямину виновной по ст. 212.1 УК (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). С судимостью по этой статье она лишилась права участвовать в выборах.
В марте 2021 года законность данного приговора подтвердил Мосгорсуд.
Также в марте прошлого года Галямина обвинила социальную сеть «ВКонтакте» в сливе номеров ее подписчиков Следственному комитету.