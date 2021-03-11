Столичный мундеп Галямина обвинила «ВКонтакте» в сливе СК номеров её подписчиков. Соцсети пришлось объясниться

Муниципальный депутат Тимирязевского района Москвы Юлия Галямина сообщила 11 марта в своём твиттере, что социальная сеть «ВКонтакте» якобы передала сотрудникам СКР номера телефонов пользователей, которые заходили на её страничку.
«Тут даже сказать нечего. Они собирают номера телефонов тех, кто заходит (не лайкает, не репостит, а просто зашел) на мою страницу в ВК», — заявила Галямина, приложив фото из материалов уголовного дела о неоднократном нарушении правил митингов.
В документе указано, что «из ООО «ВКонтакте» получены сведения о телефонных номерах пользователей социальных страниц, просмотревших публикации Галяминой Ю.Е. с призывами к участию в вышеуказанных массовых мероприятиях».
В пресс-службе соцсети на обвинения ответили.
«У «ВКонтакте» нет функциональности «Гости страницы». Мы не собираем, нигде не отображаем и, соответственно, не передаём такие данные. По требованию законодательства мы, как и любая другая компания, обязаны отвечать на законные запросы правоохранительных органов. При этом по закону мы не вправе не только раскрывать подробности о запросе, но и подтверждать сам факт его получения. Но даже если получили, то его обработка происходила исключительно в рамках закона — после проверки всех необходимых требований к таким запросам», — заявили в соцсети.
Московский суд в декабре признал Галямину виновной по «дадинской» статье. Судья Анатолий Беляков признал, что действия муниципального депутата были «однозначно деструктивными», а её акции не подпадают под понятие «мирные собрания», поскольку митинги были завуалированы под встречи с избирателями.
Статья 212.1 УК получила название «дадинская» по фамилии первого приговорённого к реальному сроку. Ильдар Дадин через Конституционный суд добился пересмотра своего дела. В прошлом году его путь повторил программист Константин Котов, который получил 4 года колонии за протестные прогулки. В обоих случаях противоречий Конституции суд не усмотрел. Котов вышел из колонии неделю назад.