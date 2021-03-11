Столичный мундеп Галямина обвинила «ВКонтакте» в сливе СК номеров её подписчиков. Соцсети пришлось объясниться

«Тут даже сказать нечего. Они собирают номера телефонов тех, кто заходит (не лайкает, не репостит, а просто зашел) на мою страницу в ВК», — заявила Галямина, приложив фото из материалов уголовного дела о неоднократном нарушении правил митингов.

В пресс-службе соцсети на обвинения ответили.

«У «ВКонтакте» нет функциональности «Гости страницы». Мы не собираем, нигде не отображаем и, соответственно, не передаём такие данные. По требованию законодательства мы, как и любая другая компания, обязаны отвечать на законные запросы правоохранительных органов. При этом по закону мы не вправе не только раскрывать подробности о запросе, но и подтверждать сам факт его получения. Но даже если получили, то его обработка происходила исключительно в рамках закона — после проверки всех необходимых требований к таким запросам», — заявили в соцсети.

Московский суд в декабре признал Галямину виновной по «дадинской» статье. Судья Анатолий Беляков признал, что действия муниципального депутата были «однозначно деструктивными», а её акции не подпадают под понятие «мирные собрания», поскольку митинги были завуалированы под встречи с избирателями.

Статья 212.1 УК получила название «дадинская» по фамилии первого приговорённого к реальному сроку. Ильдар Дадин через Конституционный суд добился пересмотра своего дела. В прошлом году его путь повторил программист Константин Котов, который получил 4 года колонии за протестные прогулки. В обоих случаях противоречий Конституции суд не усмотрел. Котов вышел из колонии неделю назад.