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Февральские продажи «Лад» в России упали на 21%

Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России в феврале сократились по сравнению с прошлым годом на 4,8%. У «АвтоВАЗа» падение почти в четыре раза больше.

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За февраль 2022 года на российском рынке было продано 114 349 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, сообщает 4 марта ТАСС со ссылкой на данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). По сравнению с февралем 2021 года в стране реализовали на 5732 новых машины меньше.

Российский автогигант «АвтоВАЗ» за минувший месяц продал 22 378 автомобилей. Это на 21% меньше, чем год назад. Волжский автозавод выпускает автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для брендов LADA и Renault. У компании есть несколько заводов: АО «Автоваз» и ОАО «Lada Запад Тольятти» в Тольятти и ООО «Lada Ижевск» в Ижевске.

Накануне «Ведомости» сообщили, что «АвтоВАЗ» с 5 марта приостановит производство в Тольятти из-за нехватки компонентов.

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