Февральские продажи «Лад» в России упали на 21%

За февраль 2022 года на российском рынке было продано 114 349 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, сообщает 4 марта ТАСС со ссылкой на данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). По сравнению с февралем 2021 года в стране реализовали на 5732 новых машины меньше.



Российский автогигант «АвтоВАЗ» за минувший месяц продал 22 378 автомобилей. Это на 21% меньше, чем год назад. Волжский автозавод выпускает автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для брендов LADA и Renault. У компании есть несколько заводов: АО «Автоваз» и ОАО «Lada Запад Тольятти» в Тольятти и ООО «Lada Ижевск» в Ижевске.