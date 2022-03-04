Матвиенко: Россию и Украину вновь свяжут узы дружбы и сотрудничества

Спикер Совета Федерации считает, что Россия и Украина смогут снова восстановить отношения.



«Они (Вооруженные силы РФ) сражаются за Россию, за безопасность нашей страны и ее граждан, за мир на земле Донбасса. За Украину, которая, освободившись от антинародного киевского режима и неонацистов, вновь станет страной, с которой нас свяжут узы дружбы и сотрудничества», — цитирует 4 марта Валентину Матвиенко ТАСС.



По ее словам, целью специальной операции России является и то, чтобы от Украины никогда не исходила угроза в сторону РФ.

