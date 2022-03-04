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Матвиенко: Россию и Украину вновь свяжут узы дружбы и сотрудничества

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Спикер Совета Федерации считает, что Россия и Украина смогут снова восстановить отношения.

«Они (Вооруженные силы РФ) сражаются за Россию, за безопасность нашей страны и ее граждан, за мир на земле Донбасса. За Украину, которая, освободившись от антинародного киевского режима и неонацистов, вновь станет страной, с которой нас свяжут узы дружбы и сотрудничества», — цитирует 4 марта Валентину Матвиенко ТАСС.

По ее словам, целью специальной операции России является и то, чтобы от Украины никогда не исходила угроза в сторону РФ.

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине. Финансовые рынки отреагировали обвалом, иностранные государства — санкциями. Смотрите на «Фонтанке» онлайн-трансляцию, посвящённую событиям на Украине и их последствиям.

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Комментарии (15)

260602101
Работники останавливающихся автомобильных заводов Санкт-Петербурга и области особенно поддерживают Валентину Ивановну!
Malyshev73
Может уже ехать .даже охрану может прихватить
chip1
Тетя Валя молодец, лучше мирно дружить, чем враждовать!
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