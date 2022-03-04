Петербуржца отправили в колонию-поселение за месть огнем и уничтоженный майонез

Фабула событий такова. 5 сентября прошлого года Климачков пришел в «ночник» на Кондратьевском проспекте. Там он поссорился с продавцом, полил бензином холодильные витрины и поджег, после чего ушел. В результате действий петербуржца в торговой точке обуглились стены, дверь, потолок и лампы. За ремонт предприниматель заплатил 16 800 рублей. Также после нашествия Климачкова пришлось выкинуть 4 упаковки майонеза, столько же кетчупа, упаковку кондитерских изделий, 19 бутылок воды и 4 холодильника.



Суд установил, что Климачков ранее был судим. Вину на заседании он признал полностью и в содеянном раскаялся, пообещав потерпевшей стороне восстановить ущерб. Мужчина содержит пожилую мать и ребенка, которому требуется длительное лечение, также помогает деньгами сестре и племяннице.

