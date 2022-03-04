«Многие едут рассудком». Песков заявил, что назвать США партнёрами сложно при всём желании

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле фиксируют «истеричное запредельное нагнетание русофобского припадка в США». Также он отметил, что «в такой крайне напряжённой атмосфере не всем удаётся сохранять здравие ума, и многие едут рассудком».
Как сообщил Песков журналистам 4 марта, Россия на переговорах с Украиной не отказывалась от идеи денацификации этой страны. В то же время в Кремле считает, что переговоры в нынешней ситуации должны вестись в тишине и не быть предметом огласки.
По поводу США Песков также заявил, что партнёрами их сложно назвать при всём желании.
В отношении ближайших планов главы государства пресс-секретарь Владимира Путина отметил, что «в своё время» тот проведёт встречу с работниками культуры. Сейчас же важно сконцентрироваться на экономике, подчеркнул Песков.
Ранее «Фонтанка» писала, что в Кремле назвали «утками» введение военного положения в регионах и якобы запрет мужчинам на выезд из России.