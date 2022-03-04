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«Схожи с водами Сомали». Посол РФ заявил о задержании российских судов во Франции

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Посол России в Париже Алексей Мешков заявил, что во Франции задержали три российских судна и одну яхту. Об этом он рассказал 4 марта в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Мешкова, для российских судов французские территориальные воды «схожи с территориальными водами Сомали», так как их задерживают «практически без каких-либо объяснений».

«Когда судебные органы примут какие-то решения, никто предсказать не может», — цитирует его «Интерфакс».

Ранее стало известно, что французские власти проведут полную инвентаризацию финансовых активов, недвижимости, яхт, люксовых автомобилей, которые могут принадлежать богатым россиянам.

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Комментарии (16)

Главный спец по технике консервации
Интересно, страшный сон сомалийских пиратов, Абмирал Кузнецов, уже выдвинулся на задание?.
***_555
А разве ещё не все суда РФ под мусорными флагами карликовых налоговыгодных стран?
AndrewBarsik
Посольства и консульства России всегда стойко игнорируют российских граждан, попавших в беду. Но, стоило прижать олигархов, так сразу зашевелились.
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