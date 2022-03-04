«Схожи с водами Сомали». Посол РФ заявил о задержании российских судов во Франции

Посол России в Париже Алексей Мешков заявил, что во Франции задержали три российских судна и одну яхту. Об этом он рассказал 4 марта в эфире телеканала «Россия 24».



По словам Мешкова, для российских судов французские территориальные воды «схожи с территориальными водами Сомали», так как их задерживают «практически без каких-либо объяснений».



«Когда судебные органы примут какие-то решения, никто предсказать не может», — цитирует его «Интерфакс».



Ранее стало известно, что французские власти проведут полную инвентаризацию финансовых активов, недвижимости, яхт, люксовых автомобилей, которые могут принадлежать богатым россиянам.

