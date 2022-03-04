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За ковидные нарушения еще наказывают. Уличили рестораны и магазины из Петербурга

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Коронавирусные ограничения в Петербурге смягчаются, но соблюдение некоторых санитарных правил никто не отменял. Сотрудники комитета по контролю за имуществом проверили работу 155 городских организаций, 24 из которых оказались нарушителями.

Как сообщает 4 марта пресс-служба Смольного, за последние дни представители ККИ обследовали 101 ресторан и кафе, 48 магазинов и 6 объектов по предоставлению услуг в разных районах города. У некоторых из них не было QR-кодов или они были некорректны, а персонал не соблюдал правила ношения масок. Кое-где не было защитных экранов и разметки о необходимости соблюдения дистанции в 1,5 метра, в некоторых заведениях столы стояли ближе, чем нужно. На ряде предприятий были фиктивно заполнены документы о дезинфекции, а еще были отмечены «единичные» случаи курения кальянов в заведениях общепита.

Сотрудники ККИ работают над возбуждением административных производств против нарушителей.

Как писала «Фонтанка», с 4 марта в Петербурге отменили ковидные QR-коды и некоторые другие ограничения.

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Комментарии (2)

М.Венедиктов
На фоне принимаемых Правительством РФ антикризисных мер, включающих ограничение проверок, действия комитета по контролю за имуществом выглядят несколько ненасытными и циничными.
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