После удара ножом в грудь на Рубинштейна задержан фанат Энди Картрайта. Из отдела полиции он уехал в спецбольницу

Уголовный розыск нашел подозреваемого в нападении на петербуржца на самой барной улице Петербурга, но разговор с ним не сложился. 28-летнего жителя Московского района, как стало известно «Фонтанке» 4 марта, остановили у дома 9 по Боровой улице накануне около половины десятого вечера.



По версии следствия, ночью 27 февраля у него произошел конфликт с 25-летним мужчиной на улице Рубинштейна, в ходе которого петербуржец получил удар ножом в грудь.



Пострадавший, как писала «Фонтанка», самостоятельно смог добраться до Мариинской больницы.

