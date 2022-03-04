После удара ножом в грудь на Рубинштейна задержан фанат Энди Картрайта. Из отдела полиции он уехал в спецбольницу

Уголовный розыск нашел подозреваемого в нападении на петербуржца на самой барной улице Петербурга, но разговор с ним не сложился. 28-летнего жителя Московского района, как стало известно «Фонтанке» 4 марта, остановили у дома 9 по Боровой улице накануне около половины десятого вечера.
По версии следствия, ночью 27 февраля у него произошел конфликт с 25-летним мужчиной на улице Рубинштейна, в ходе которого петербуржец получил удар ножом в грудь.
Пострадавший, как писала «Фонтанка», самостоятельно смог добраться до Мариинской больницы.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
Подозреваемый ранее в поле зрения правоохранительных органов попадал больше десяти лет назад в связи с утерей документов. В социальных сетях подписан на несколько страниц погибшего рэпера Энди Картрайта, «Вписки Петербурга» и разные тусовки.
Мужчину привезли в отдел полиции, однако вскоре ему вызвали специализированную скорую. Медики приняли решение о госпитализации в психиатрическую больницу имени Скворцова-Степанова.