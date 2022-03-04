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S7 Airlines с 5 марта отменяет все международные рейсы

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Российская авиакомпания S7 Airlines заявила, что с 5 марта отменяет все международные рейсы.

«К сожалению, c 5 марта S7 Airlines вынуждена отменить все рейсы по международным направлениям. Пассажиры отменённых рейсов получают уведомления от авиакомпании, наши специалисты работают с ними в представительствах S7 Airlines. Они помогают туристам вернуться домой на рейсах авиакомпаний-партнеров», — говорится в сообщении компании от 4 марта.

Пассажиры отмененных рейсов смогут оформить полный возврат стоимости билета после получения СМС об отмене полета.

Накануне в компании заявили о частичном сокращении полетной программы в связи с введенными ограничениями.

Ранее больше трех десятков стран закрыли свое воздушное пространство для России. О том, как вернуться на Родину из-за границы в условиях ограничений, читайте здесь.

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Комментарии (11)

***_555
Переименуют обратно в "Сибирь"?
265038733
Сидите россияны дома, поддерживайте отечественную экономику и отцов-алигархов. Незачем деньги за бугор везти.
Викторина
Пускай уходят из России. И без них проживем
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