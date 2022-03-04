S7 Airlines с 5 марта отменяет все международные рейсы

Российская авиакомпания S7 Airlines заявила, что с 5 марта отменяет все международные рейсы.
«К сожалению, c 5 марта S7 Airlines вынуждена отменить все рейсы по международным направлениям. Пассажиры отменённых рейсов получают уведомления от авиакомпании, наши специалисты работают с ними в представительствах S7 Airlines. Они помогают туристам вернуться домой на рейсах авиакомпаний-партнеров», — говорится в сообщении компании от 4 марта.
Пассажиры отмененных рейсов смогут оформить полный возврат стоимости билета после получения СМС об отмене полета.
Накануне в компании заявили о частичном сокращении полетной программы в связи с введенными ограничениями.
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