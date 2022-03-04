FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-2°C/Завтра: -6
111.76р124.02р
Боевые действия на УкраинеЧто делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Без букетов не останемся. Восьмое марта в Петербурге спасут цветы из Латвии

7
Печать

На петербургской таможне прошла контроль партия цветов общим весом 9,6 тонны. Из Латвии привезли розы, хризантемы, лилии, орхидеи, ранункулюсы и гвоздики. Об этом 4 марта сообщает пресс-служба СЗТУ.

«Таможенный контроль подкарантинной продукции был проведен без задержек в минимальные сроки. Цветы выпущены для внутреннего потребления», — заявили в ведомстве.

ПоделитьсяПоделиться

Ранее «Ведомости» сообщили, что из-за ситуации на Украине российские цветочные сети сталкиваются с задержками зарубежных поставок и с тревогой ждут 8 марта.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

Athair
Насчет отключения комментариев - на Фонтанке еще все было очень цивильно и камерно. И ватники и либеры у нас очень культурные...
Иван 2пырьев
А мы тогда тут .... устроим про Украину)))
Викторина
Говорю же! Не буду покупать их! Санкции кладём (в виде болта) на них
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний