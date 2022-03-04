Без букетов не останемся. Восьмое марта в Петербурге спасут цветы из Латвии

На петербургской таможне прошла контроль партия цветов общим весом 9,6 тонны. Из Латвии привезли розы, хризантемы, лилии, орхидеи, ранункулюсы и гвоздики. Об этом 4 марта сообщает пресс-служба СЗТУ.
«Таможенный контроль подкарантинной продукции был проведен без задержек в минимальные сроки. Цветы выпущены для внутреннего потребления», — заявили в ведомстве.
Ранее «Ведомости» сообщили, что из-за ситуации на Украине российские цветочные сети сталкиваются с задержками зарубежных поставок и с тревогой ждут 8 марта.