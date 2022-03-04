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США внесли в список ограничений более 90 организаций и лиц — не только из России

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В связи с ситуацией на Украине министерство торговли США добавило более 90 организаций и лиц в список экспортных ограничений против России. Уведомление Федерального регистра будет опубликовано и вступит в силу 9 марта.

«Министерство торговли вносит изменения в правила экспортного контроля (EAR), добавив в список 91 новое наименование», — цитирует 4 марта РИА Новости уведомление.

В перечень добавлены физические и юридические лица не только из России, но и из Великобритании, Испании, Эстонии, Казахстана, Латвии, Мальты, Сингапура, Словакии.

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Комментарии (3)

dedmoroz_5e4d8827384c2
если инофирма на территории РФ действует по законам какой-либо другой страны (санкции там какие-то вводит и пр.) , не соблюдая законы РФ, использует монопольное / олигопольное положение, то её надо закрыть наглухо, заколотить навечно///
267188598
Бессильная агония империализма.
Дежурный врач
Что они там мучаются, как в урологии, по капелькам выдавливают. Сказали бы сразу - мы запрещаем ВСЮ РОССИЮ. Носителей русского языка во всем мире объявляем уголовными преступниками. Кошек и собак из России считаем террористами. Морским свинкам и хомякам российским - 10 лет без права переписки....
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