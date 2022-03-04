США внесли в список ограничений более 90 организаций и лиц — не только из России

В связи с ситуацией на Украине министерство торговли США добавило более 90 организаций и лиц в список экспортных ограничений против России. Уведомление Федерального регистра будет опубликовано и вступит в силу 9 марта.



«Министерство торговли вносит изменения в правила экспортного контроля (EAR), добавив в список 91 новое наименование», — цитирует 4 марта РИА Новости уведомление.



В перечень добавлены физические и юридические лица не только из России, но и из Великобритании, Испании, Эстонии, Казахстана, Латвии, Мальты, Сингапура, Словакии.

