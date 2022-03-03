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ВТБ повышает минимальную ставку по ипотеке до 22,4%

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Банк ВТБ принял решение с 4 марта повысить минимальную ставку по своим ипотечным кредитам до 22,4%. Об этом вечером 3 марта сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу финансовой организации.

Ставки по ранее выданным кредитам не изменятся, пообещали в банке. Также сохраняются базовые ставки по ипотеке с господдержкой. Это уже второе повышение ипотечной ставки для ВТБ на этой неделе — ранее ее поднимали до 15,3%.

«В связи с резким повышением ключевой ставки и последующим увеличением ставок по кредитам среди крупнейших банков ВТБ вынужден вновь пересмотреть условия по своим ипотечным программам. С 4 марта минимальная ставка установлена на уровне 22,4% как для готового, так и для строящегося жилья с учетом суммы дисконтов в размере 0,6 п. п. при использовании сервисов безопасных расчетов и электронной регистрации на сделке и получении зарплаты на карту ВТБ», — уточняется в сообщении финансовой организации.

Ранее ставки по ипотеке также повысил Сбербанк — до 18,6%.

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Комментарии (17)

chip1
22%, всего то, россияне выстроились в очередь за квартирами, деньги то даром!)
hal9000
Так сколько там один войны обходится??..сколько стоит один самолет..танк..выплаты убитым??..стройка встанет хана..платежеспособное население теперь те кто на оборонку работает..самые перцы на мерсах кататься будут эт топ менеджмент ОПК..а эт все убыточные отрасли..ниче не производящие..
Florence
И хорошо! Есть шанс, что замедлится строительство муравейников наконец, а люди не будут покидать малые города и подписываться на 20 лет ипотечного рабства.
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