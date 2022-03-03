ВТБ повышает минимальную ставку по ипотеке до 22,4%

Банк ВТБ принял решение с 4 марта повысить минимальную ставку по своим ипотечным кредитам до 22,4%. Об этом вечером 3 марта сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу финансовой организации.



Ставки по ранее выданным кредитам не изменятся, пообещали в банке. Также сохраняются базовые ставки по ипотеке с господдержкой. Это уже второе повышение ипотечной ставки для ВТБ на этой неделе — ранее ее поднимали до 15,3%.



«В связи с резким повышением ключевой ставки и последующим увеличением ставок по кредитам среди крупнейших банков ВТБ вынужден вновь пересмотреть условия по своим ипотечным программам. С 4 марта минимальная ставка установлена на уровне 22,4% как для готового, так и для строящегося жилья с учетом суммы дисконтов в размере 0,6 п. п. при использовании сервисов безопасных расчетов и электронной регистрации на сделке и получении зарплаты на карту ВТБ», — уточняется в сообщении финансовой организации.

