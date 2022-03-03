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Псаки: США не создают бесполетную зону над Украиной, поскольку это грозит войной с Россией

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Власти США не собираются создавать бесполетную зону над Украиной. Об этом 3 марта заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Она уточнила, что подобное решение грозит войной с Россией, которой Вашингтон хочет избежать. Кроме того, Псаки сказала, что США не видят возможности лишить РФ статуса постоянного члена СБ ООН. «Мы сосредоточены на том, чтобы изолировать Россию и призвать ее к ответу», — подытожила представитель Белого дома.

Ранее замгоссекретаря Госдепа США Виктория Нуланд заявила, что контакты между Байденом и Путиным будут возможны только в случае вывода российских войск из Украины.

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Комментарии (1)

PetrP
Как её вообще туда поставили после всего, что она наговорила раньше? Неужели лучше всех ртом работает?)
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