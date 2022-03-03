Псаки: США не создают бесполетную зону над Украиной, поскольку это грозит войной с Россией

Власти США не собираются создавать бесполетную зону над Украиной. Об этом 3 марта заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.



Она уточнила, что подобное решение грозит войной с Россией, которой Вашингтон хочет избежать. Кроме того, Псаки сказала, что США не видят возможности лишить РФ статуса постоянного члена СБ ООН. «Мы сосредоточены на том, чтобы изолировать Россию и призвать ее к ответу», — подытожила представитель Белого дома.



Ранее замгоссекретаря Госдепа США Виктория Нуланд заявила, что контакты между Байденом и Путиным будут возможны только в случае вывода российских войск из Украины.

