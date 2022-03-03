Идею об отправке участников митингов в Донбасс в Госдуме сочли «не очень продуманной»

«Наши коллеги от ЛДПР обладают всем правом законотворческой инициативы. Но, с моей точки зрения, она не очень продуманная, потому что если человек идет на несанкционированный митинг, на котором призывают к тому, чтобы препятствовать нашей операции, которую сейчас проводят Вооруженные силы РФ [на Украине], то, наверное, этот человек не совсем свою судьбу и жизненную позицию тесно увязывает с тем, что делает страна и ее ВС», — сказал Картаполов агентству 3 марта.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов из фракции «Единая Россия» прокомментировал законопроект депутатов от ЛДПР об отправке на военную службу в ДНР и ЛНР лиц, задержанных на незаконных митингах против вооружённых действий. По мнению Картаполова, законопроект не продуман, передаёт ТАСС .

Он считает, что такие новобранцы могут оказаться ненадежными и сразу сдаться в плен. «Скорее всего, такой человек там сбежит или сдастся в плен. Нам абсолютно все люди там не нужны», — предполагает депутат.



По его мнению, более эффективнее было бы во время отбывания административного ареста показывать задержанным «документальные фильмы о зверствах национальных батальонов, Вооруженных сил Украины, которые творились и творятся в Донбассе», и через 15 дней «просмотра всего этого контента» люди «изменят свое суждение и свою жизненную позицию».



Замглавы оборонного комитета Юрий Швыткин, также член «Единой России», не поддерживает законопроект, поскольку, по его мнению, «защищать Родину в наказание» — это неправильный путь.



«Когда в рамках наказания идет служба в армии, а служба в армии предполагает защиту Родины, то это неправильно, тем более военнослужащие при проведении военной спецоперации на Украине выполняют миротворческую миссию», — отметил он.

