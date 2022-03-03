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Идею об отправке участников митингов в Донбасс в Госдуме сочли «не очень продуманной»

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Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов из фракции «Единая Россия» прокомментировал законопроект депутатов от ЛДПР об отправке на военную службу в ДНР и ЛНР лиц, задержанных на незаконных митингах против вооружённых действий. По мнению Картаполова, законопроект не продуман, передаёт ТАСС.

«Наши коллеги от ЛДПР обладают всем правом законотворческой инициативы. Но, с моей точки зрения, она не очень продуманная, потому что если человек идет на несанкционированный митинг, на котором призывают к тому, чтобы препятствовать нашей операции, которую сейчас проводят Вооруженные силы РФ [на Украине], то, наверное, этот человек не совсем свою судьбу и жизненную позицию тесно увязывает с тем, что делает страна и ее ВС», — сказал Картаполов агентству 3 марта.

Он считает, что такие новобранцы могут оказаться ненадежными и сразу сдаться в плен. «Скорее всего, такой человек там сбежит или сдастся в плен. Нам абсолютно все люди там не нужны», — предполагает депутат.

По его мнению, более эффективнее было бы во время отбывания административного ареста показывать задержанным «документальные фильмы о зверствах национальных батальонов, Вооруженных сил Украины, которые творились и творятся в Донбассе», и через 15 дней «просмотра всего этого контента» люди «изменят свое суждение и свою жизненную позицию».

Замглавы оборонного комитета Юрий Швыткин, также член «Единой России», не поддерживает законопроект, поскольку, по его мнению, «защищать Родину в наказание» — это неправильный путь.

«Когда в рамках наказания идет служба в армии, а служба в армии предполагает защиту Родины, то это неправильно, тем более военнослужащие при проведении военной спецоперации на Украине выполняют миротворческую миссию», — отметил он.

3 марта замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов и депутат Андрей Луговой внесли в Госдуму законопроект о призыве на военную службу граждан, которых привлекли к ответственности за участие в несанкционированных акциях против применения Вооруженных сил РФ за рубежом. Согласно тексту инициативы такие лица должны быть направлены для прохождения воинской службы в ДНР и ЛНР.

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Комментарии (5)

Perlamarg
А господин Картаполов не хочет посмотреть фильмы о полунищих российских пенсионерах, больных детях, которым все миром собирают деньги на лечение, о российской глубинке, особенно, тамошних больницах, которые еще остались?
Неглупая
"Я вас заставлю родину любить" в действии
Инкогнито2021
Наркоманы!!!
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