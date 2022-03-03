Чтобы увидели своими глазами. ЛДПР внесла законопроект, предлагающий призывать в армию участников акций протеста

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий призывать на военную службу в Донбасс тех, кто был привлечён к ответственности за участие в незаконных акциях против спецоперации на Украине, сообщает «Интерфакс».

Документ внесли депутаты из фракция ЛДПР Ярослав Нилов и Андрей Луговой.

В их пояснительной записке отмечается: «В нашей стране находятся лица, которые не согласны с проведением военной операции и готовы нарушать закон, добиваясь ее прекращения, <...> распространяют заведомо ложную информацию о ходе операции, пытаются всячески дискредитировать наши Вооруженные силы и политическое руководство страны, призывают к введению санкций в отношении России, совершают другие противоправные деяния, то есть фактически выступают против установления мира и безопасности на территории Донецкой и Луганской республик».