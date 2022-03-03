Чтобы увидели своими глазами. ЛДПР внесла законопроект, предлагающий призывать в армию участников акций протеста

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий призывать на военную службу в Донбасс тех, кто был привлечён к ответственности за участие в незаконных акциях против спецоперации на Украине, сообщает «Интерфакс».
Документ внесли депутаты из фракция ЛДПР Ярослав Нилов и Андрей Луговой.
В их пояснительной записке отмечается: «В нашей стране находятся лица, которые не согласны с проведением военной операции и готовы нарушать закон, добиваясь ее прекращения, <...> распространяют заведомо ложную информацию о ходе операции, пытаются всячески дискредитировать наши Вооруженные силы и политическое руководство страны, призывают к введению санкций в отношении России, совершают другие противоправные деяния, то есть фактически выступают против установления мира и безопасности на территории Донецкой и Луганской республик».
«Представляется, что такие лица должны увидеть своими глазами то, во что превратил киевский режим территории данных республик», — говорится в документе.
Генпрокуратура РФ 3 марта заявила, что участникам акций протеста может грозить уголовная ответственность.
«В условиях беспрецедентной информационной атаки на Российскую Федерацию в сети «Интернет» распространяются призывы к проведению гражданами якобы мирных «антивоенных» акций. Необходимо учитывать, что источником многих таких призывов являются объединения, запрещенные решением суда на территории Российской Федерации в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности. Поддаваясь на эти призывы, граждане становятся не только потенциальной жертвой провокаций, но и вовлекаются в деятельность радикальных организаций, участие в которых влечет за собой уголовную ответственность по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации)», — отмечается в сообщении в телеграм-канале ведомства.