Президент РФ присвоил первое звание Героя России посмертно

Президент России Владимир Путин заявил о присвоении старшему лейтенанту Нурмагомеду Энгельсовичу Гаджимагомедову звания Героя России. Соответствующий указ уже был подписан, сообщил он вечером 3 марта на совещании с членами Совбеза в Ново-Огарево.
«Мною подписан указ о присвоении старшему лейтенанту Нурмагомеду Энгельсовичу Гаджимагомедову звания Героя России, к сожалению, посмертно», — сказал глава государства.
«Фонтанка» также писала, что во время совещания президент РФ почтил минутой молчания память погибших российских солдат. По его словам, единовременное пособие семьям военнослужащих, умерших в ходе специальной военной операции на Украине, составит 7 421 000 рублей. Дополнительные выплаты составят 5 миллионов рублей. Раненные во время спецоперации военнослужащие получат дополнительную выплату в 3 миллиона рублей.