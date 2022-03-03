FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: -2
111.76р124.02р
Боевые действия на УкраинеЧто делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Президент РФ присвоил первое звание Героя России посмертно

5
Печать

Президент России Владимир Путин заявил о присвоении старшему лейтенанту Нурмагомеду Энгельсовичу Гаджимагомедову звания Героя России. Соответствующий указ уже был подписан, сообщил он вечером 3 марта на совещании с членами Совбеза в Ново-Огарево.

Нурмагомед Гаджимагомедов
Нурмагомед Гаджимагомедов
ПоделитьсяПоделиться

«Мною подписан указ о присвоении старшему лейтенанту Нурмагомеду Энгельсовичу Гаджимагомедову звания Героя России, к сожалению, посмертно», — сказал глава государства.

«Фонтанка» также писала, что во время совещания президент РФ почтил минутой молчания память погибших российских солдат. По его словам, единовременное пособие семьям военнослужащих, умерших в ходе специальной военной операции на Украине, составит 7 421 000 рублей. Дополнительные выплаты составят 5 миллионов рублей. Раненные во время спецоперации военнослужащие получат дополнительную выплату в 3 миллиона рублей.

Нурмагомед Гаджимагомедов
Нурмагомед Гаджимагомедов

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине. Финансовые рынки отреагировали обвалом, иностранные государства — санкциями. Смотрите на «Фонтанке» онлайн-трансляцию, посвящённую событиям на Украине и их последствиям.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

(.)(.)
Родителей жалко.
Они понимают, что смерть сына - это просто разменная монета в войне, которую развязали не по воле народа.
А эта побрякушка выглядит, как бусы конкистадоров для местных племён.
У большинства населения есть родственники ТАМ и они в курсе, кто агрессор, и куда там летят ракеты со снарядами. Благо связь ещё работает и можно напрямую позвонить и узнать, что происходит на самом деле. Печально, стыдно и печально…
VKuser1862653
А погибшие русские этого недостойны?
263784231
Все вместе взятые протестуны за всё хорошее против всего плохого, одного мизинца этого погибшего воина не стоят...
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний