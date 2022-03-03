«Иноплеменным же языком, брани хотящим и на Святую Русь ополчающимся». Патриарх Кирилл утвердил текст молитвы о мире

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил текст молитвы о скорейшем восстановлении мира, которую будут читать за литургией во всех храмах Русской православной церкви. Её текст размещён 3 марта на официальном сайте РПЦ.



Уточняется, что православный документ уже разослан руководителям всех епархий. Написанная на церковнославянском языке молитва содержит упоминание о народах, которые вышли из «единой купели Крещения», и просьбу «утвердить в их сердцах дух братолюбия и мира». Кроме этого, в молитве содержится просьба «ниспровергнуть замыслы иноплеменников, которые хотят брани и ополчаются на Святую Русь».

