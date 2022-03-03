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«Иноплеменным же языком, брани хотящим и на Святую Русь ополчающимся». Патриарх Кирилл утвердил текст молитвы о мире

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил текст молитвы о скорейшем восстановлении мира, которую будут читать за литургией во всех храмах Русской православной церкви. Её текст размещён 3 марта на официальном сайте РПЦ.

Уточняется, что православный документ уже разослан руководителям всех епархий. Написанная на церковнославянском языке молитва содержит упоминание о народах, которые вышли из «единой купели Крещения», и просьбу «утвердить в их сердцах дух братолюбия и мира». Кроме этого, в молитве содержится просьба «ниспровергнуть замыслы иноплеменников, которые хотят брани и ополчаются на Святую Русь».

Ранее «Фонтанка» писала о заявлении главы Русской православной церкви, что он с сердечной болью воспринимает страдания людей, вызванные происходящими на Украине событиями. Патриарх Кирилл призвал стороны сделать всё возможное, чтобы избежать жертв среди населения.

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Комментарии (8)

Lynnot78
Увы, их лидерам сама РПЦ и её молитвы как-то параллельны...
Cruz
Гундяева в отставку! Он не справился и благословление было бракованым .Обещал рукодвоству скрепу прочную
DimDimych
Вот задумался, что у них в кадилах?
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