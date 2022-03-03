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23 марта — круглый стол «Как снизить тревожность на фоне окружающих событий: Чем поможет психолог?»

Нагрузка на нервную систему за последние дни выросла у всех без исключения. Неопределенность будущего и обилие разнообразной информации, которую люди получают из разных каналов, провоцируют стресс, вгоняют в депрессию и не дают жить в нормальном режиме.

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Все это наложилось на эмоциональное состояние, сложившееся за два пандемийных года. Коронавирус не только пугал, но и, по мнению врачей, напрямую оказывал влияние на нервную систему. Как справиться с этим стрессом и сохранить ментальное здоровье — обсудим на круглом столе.

Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:

  • С какими основными психологическими проблемами сейчас сталкиваются люди?
  • Чем отличается воздействие коронавируса на психику от сегодняшней ситуации?
  • Действительно ли коронавирус напрямую оказывает влияние на нервную систему?
  • Первые шаги самопомощи при панических атаках и других психологических проблемах?
  • В каком случае необходимо обратиться к специалисту?
  • Лекарственная поддержка психологической помощи — когда она необходима?
  • Как выбрать, какой психолог/психотерапевт вам подходит?

По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Доктор Питер» с анонсированием на «Фонтанка.ру»

Круглы стол пройдет в 16:00 / 23 марта 2022 года

По вопросам участия обращаться:

Ирина Егорова, +7 (951) 640-88-72, egorova@fontanka.ru

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