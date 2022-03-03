23 марта — круглый стол «Как снизить тревожность на фоне окружающих событий: Чем поможет психолог?»

Все это наложилось на эмоциональное состояние, сложившееся за два пандемийных года. Коронавирус не только пугал, но и, по мнению врачей, напрямую оказывал влияние на нервную систему. Как справиться с этим стрессом и сохранить ментальное здоровье — обсудим на круглом столе.
Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- С какими основными психологическими проблемами сейчас сталкиваются люди?
- Чем отличается воздействие коронавируса на психику от сегодняшней ситуации?
- Действительно ли коронавирус напрямую оказывает влияние на нервную систему?
- Первые шаги самопомощи при панических атаках и других психологических проблемах?
- В каком случае необходимо обратиться к специалисту?
- Лекарственная поддержка психологической помощи — когда она необходима?
- Как выбрать, какой психолог/психотерапевт вам подходит?
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Доктор Питер» с анонсированием на «Фонтанка.ру»
Круглы стол пройдет в 16:00 / 23 марта 2022 года
По вопросам участия обращаться:
Ирина Егорова, +7 (951) 640-88-72, egorova@fontanka.ru