22 марта — круглый стол «Перспективы строительства жилья высокого сегмента в Петербурге»

Между тем, границы классов размываются и уровень жилья все больше определяет локация, а не качество проекта, которое в любом случае должно быть на уровне. О том, как будет развиваться рынок жилья классов «бизнес» и «элита» в ближайшее время — обсудим на круглом столе.
Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- Есть ли дефицит качественных дорогих проектов на рынке? С чем он связан?
- Как разделить дорогой сегмент на классы — и есть ли в этом необходимость?
- Границы локаций для бизнес-класса расширяются, элита пока не выходит за привычные рамки — каков принцип формирования географии проектов?
- Цены растут во всех сегментах — есть ли предел, выше которого покупатели не готовы платить в элитном жилье и бизнес-классе?
- Реконструкция исторических зданий под элитное жилье — как перспектива развития центра города?
- Новые проекты — их особенности и запросы покупателей?
- Как меняются элитные районы: Крестовский, Петровский остров, Петроградская сторона?
- Будущее недвижимости высокого ценового сегмента.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»
Круглый стол пройдет в 12:00 / 22 марта 2022 года
По вопросам участия обращаться:
Эльвира Петрова,+7 (909) 579–90–97, elvira@fontanka.ru