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22 марта — круглый стол «Перспективы строительства жилья высокого сегмента в Петербурге»

В прошлом году, по данным Colliers International, в Петербурге продали около 500 тыс. кв. м жилья бизнес и премиум-класса. Выход на рынок новых объектов, несмотря на высокие и продолжающие расти цены, покупатели встречают «на ура», особенно в элитном сегменте, где за последние годы сложился определенный дефицит предложения.

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Между тем, границы классов размываются и уровень жилья все больше определяет локация, а не качество проекта, которое в любом случае должно быть на уровне. О том, как будет развиваться рынок жилья классов «бизнес» и «элита» в ближайшее время — обсудим на круглом столе.

Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:

  • Есть ли дефицит качественных дорогих проектов на рынке? С чем он связан?
  • Как разделить дорогой сегмент на классы — и есть ли в этом необходимость?
  • Границы локаций для бизнес-класса расширяются, элита пока не выходит за привычные рамки — каков принцип формирования географии проектов?
  • Цены растут во всех сегментах — есть ли предел, выше которого покупатели не готовы платить в элитном жилье и бизнес-классе?
  • Реконструкция исторических зданий под элитное жилье — как перспектива развития центра города?
  • Новые проекты — их особенности и запросы покупателей?
  • Как меняются элитные районы: Крестовский, Петровский остров, Петроградская сторона?
  • Будущее недвижимости высокого ценового сегмента.

По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»

Круглый стол пройдет в 12:00 / 22 марта 2022 года

По вопросам участия обращаться:

Эльвира Петрова,+7 (909) 579–90–97, elvira@fontanka.ru

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