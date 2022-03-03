21 марта — онлайн-круглый стол «Сколько строить необходимо и достаточно»

По этому показателю наш город отстает от таких стран как Германия (40 кв. м) и США (71 кв. м), Канада (75 кв. м) и Франция (39 кв. м), но опережает, например, Японию (16 кв. м) и Турцию (18 кв. м).



В конце 2020 года Петербург заключил соглашение с Минстроем, по которому ввод жилья будет снижаться с 3,4 млн кв. м в 2022 году до 2,6 млн кв. м в 2025–2028 годах. Достаточно ли этого, чтобы повысить обеспеченность жильем жителей города, и нужно ли это — обсудим на круглом столе.



Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:

