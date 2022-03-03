21 марта — онлайн-круглый стол «Сколько строить необходимо и достаточно»

По этому показателю наш город отстает от таких стран как Германия (40 кв. м) и США (71 кв. м), Канада (75 кв. м) и Франция (39 кв. м), но опережает, например, Японию (16 кв. м) и Турцию (18 кв. м).
В конце 2020 года Петербург заключил соглашение с Минстроем, по которому ввод жилья будет снижаться с 3,4 млн кв. м в 2022 году до 2,6 млн кв. м в 2025–2028 годах. Достаточно ли этого, чтобы повысить обеспеченность жильем жителей города, и нужно ли это — обсудим на круглом столе.
Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- Как вы оцениваете современный уровень обеспеченности жильем в Петербурге? Насколько средний показатель отражает реальную ситуацию?
- Нужно ли увеличивать этот показатель обеспеченности жильем? Есть ли на это запрос у покупателей?
- В последнее время опять наметился тренд уменьшения площади квартир — это связано с ростом цен или является каким-то естественным процессом в девелопменте?
- Снижение «планки» Минстроя с 5,5 млн до 2,6 млн кв. м в год — это плюс или минус для города? Какой показатель ежегодного ввода жилья вы считаете оптимальным для Петербурга?
- Как текущие показатели ключевой ставки повлияют на проектное финансирование и вывод новых объектов на рынок? На сколько хватит уже заключенных договоров?
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»
Круглый стол пройдет онлайн 21 марта 2022 года
По вопросам участия обращаться:
Ольга Карпусь , +7 (921) 902–69–91, ok@fontanka.ru