Матч «Зенит» — «Уфа» перенесли из-за массовых мероприятий

Футбольный матч 20-го тура Российской премьер-лиги «Зенит» — «Уфа» сменил дату проведения. Как сообщили в пресс-службе РПЛ, игра перенесена с 6 на 7 марта в связи с «массовыми мероприятиями». Что именно это означает, не уточняется.



При этом время начала осталось прежнее — 16:30.



«Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России: после 19 туров на счету петербуржцев 41 очко. «Уфа» занимает 15-е место.



Ранее стало известно, что в России, в том числе в Петербурге и в Москве, начинают отменять QR-коды и смягчать коронавирусные ограничения.

