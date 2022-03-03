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Матч «Зенит» — «Уфа» перенесли из-за массовых мероприятий

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Футбольный матч 20-го тура Российской премьер-лиги «Зенит» — «Уфа» сменил дату проведения. Как сообщили в пресс-службе РПЛ, игра перенесена с 6 на 7 марта в связи с «массовыми мероприятиями». Что именно это означает, не уточняется.

При этом время начала осталось прежнее — 16:30.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России: после 19 туров на счету петербуржцев 41 очко. «Уфа» занимает 15-е место.

Ранее стало известно, что в России, в том числе в Петербурге и в Москве, начинают отменять QR-коды и смягчать коронавирусные ограничения.

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Комментарии (10)

ost-21
Так чего теперь от гостинки забирать не будут если кур коды отменили?)
Parallax
Массовые мероприятия? Это с лопаты блины вместо войны, что ли?
Antivse
Это первенство водокачки в принципе не имеет больше никакого смысла.
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