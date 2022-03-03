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Банкоматы в Полюстрово не покорились вялому диверсанту. Взрыв попал на видео

К приметам налётчика на отделение банка в Красногвардейском районе Петербурга можно добавить белые штаны, но уехать в Рио-де-Жанейро в ближайшее время ему едва ли удастся: не на что и не успеет.

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Видеозапись банковского нападения на Муринской дороге 3 марта оказалась в распоряжении «Фонтанки». Впрочем, такая характеристика слабо соответствует подготовке героя. В отделение он заглянул как будто походя: не стал обременять себя перчатками и смело глянул в камеру, позволив снять себя анфас и в профиль.

«Фонтанка.ру»

Мужчина нацелился на два соседних банкомата. Навыки диверсанта подвели, и с первого раза устроить взрыв не вышло. По предварительным данным, за успех ему не воздалось — уходил с пустыми карманами.

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Комментарии (4)

Jan Georg
То есть Кушелевская...
Jan Georg
Мурманская дорога и Полюстрово, это так рядом. Может дорога Кантемировская?
ЮРЧЕС
Пипец, хоть бы маску надел😂😂😂
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