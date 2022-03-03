Банкоматы в Полюстрово не покорились вялому диверсанту. Взрыв попал на видео

Видеозапись банковского нападения на Муринской дороге 3 марта оказалась в распоряжении «Фонтанки». Впрочем, такая характеристика слабо соответствует подготовке героя. В отделение он заглянул как будто походя: не стал обременять себя перчатками и смело глянул в камеру, позволив снять себя анфас и в профиль.
«Фонтанка.ру»
Мужчина нацелился на два соседних банкомата. Навыки диверсанта подвели, и с первого раза устроить взрыв не вышло. По предварительным данным, за успех ему не воздалось — уходил с пустыми карманами.