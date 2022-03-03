На Муринской дороге взорвали банкомат, но деньги забрать не успели

Жильцов высотки, на первом этаже которой расположено отделение, уличный шум разбудил в 4–4:30 утра. По словам читательницы «Фонтанки», хлопок был слышен на верхних этажах.
«Сразу сработала сигнализация, отключили её часов в семь утра. Экстренные службы приехали быстро. Сейчас полиция на месте, снимают отпечатки», — говорит она.
По предварительной информации, неизвестный закачал газ из баллона в аппарат, произошел взрыв, но услышав сирены ОВО, злоумышленник сбежал. Денежные средства забрать он не успел.
Сейчас отделение не работает, преступник, судя по всему, нацелился на содержимое дальнего от дверей банкомата. По словам читательницы, именно этот терминал искорёжен, потолок в зале обвалился.