На Муринской дороге взорвали банкомат, но деньги забрать не успели

Жильцов высотки, на первом этаже которой расположено отделение, уличный шум разбудил в 4–4:30 утра. По словам читательницы «Фонтанки», хлопок был слышен на верхних этажах.



«Сразу сработала сигнализация, отключили её часов в семь утра. Экстренные службы приехали быстро. Сейчас полиция на месте, снимают отпечатки», — говорит она.



По предварительной информации, неизвестный закачал газ из баллона в аппарат, произошел взрыв, но услышав сирены ОВО, злоумышленник сбежал. Денежные средства забрать он не успел.

