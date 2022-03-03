«Вам запрещено брать с полки ненависть». Психолог Катерина Мурашова — о том, как говорить с детьми о происходящем сейчас

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться







Психолог Катерина Мурашова на площадке лектория «Прямая речь» рассказала, как родителям реагировать при детях на события, происходящие на Украине. Запись открытого эфира бесплатно целиком можно посмотреть здесь.



СПРАВКА: Катерина Мурашова — семейный, детский, подростковый психолог-практик. Около 30 лет работает в обычной городской детской поликлинике № 47 в Московском районе Петербурга. Автор книг для читателей разных возрастов, преподаватель.



Катерина Мурашова Фото: с официального сайта лектория «Прямая речь» Поделиться Поделиться







Есть плохая и хорошая новости. Плохая заключается в том, что мы находимся в состоянии неопределенности, а это самое разрушительное, что только может быть для человеческой психики. В психологии это называется «ситуация нависшей угрозы». Например, человек болен, но не знает, чем именно, потому что диагноз не установлен. Ситуация нависшей угрозы прекращается не с выздоровлением, а в момент установления диагноза.



Хорошая новость в том, что ситуация нависшей угрозы всегда конечна. В какой-то момент она завершится, мы и наши дети не будем в ней жить постоянно. Остается понять, что делать сейчас.

Первое. Мы должны сами себе сказать, что происходит.

Мы — люди текстовой культуры. Поэтому садимся и карандашом — или на клавиатуре компьютера — пишем, что происходит, по вашему мнению. Фиксируем условия задачи: дано два ящика яблок и так далее. Опишите происходящее так, как вы считаете нужным. Есть несколько основных точек зрения. Один мой приятель, между прочим, китаевед, который пишет, читает и говорит по-китайски, искренне уверен, что всё это — план Китая по завоеванию первого места в мировой иерархии. Причем не только Украина, но и коронавирус тоже. «Вы просто не знаете, как китайцы строят планы и с каким терпением они могут сидеть на берегу реки, ожидая, пока мимо не проплывет то, что им нужно», — говорит он.

Второе. Определите, что вам важно сохранить.

Любая война — это разрушающая вещь, она не строит, а только развоплощает. Её апологеты на протяжении всей человеческой истории говорят, что война разрушает уже отжившее и что в этом заключается её благая функция. Но даже те, кто так считает, не утверждают, что она способна что-то создать.



Значит, на этом отрезке мы можем только постараться как можно меньше разрушить. В нашем случае — психологически значимых для нас вещей. Это отношения, доверие, уверенность, что вы что-то в будущем способны сделать.

Поэтому там же, где вы записали, что, по-вашему, происходит, можно перечислить значимые для вас вещи. Надо понимать: как только вы начинаете разрушать что-то из этого списка, ссориться с близкими например, вы льете воду на мельницу войны.

Третье. Выберите, каким советам следовать.

Интернет буквально набит рекомендациями психологов. Буквально в каждом углу сидит коуч или кандидат психологических наук. Они продуцируют огромное количество контента о том, как справиться с тревогой. От одних заголовков можно невротизироваться и загнать себя в чувство вины: как же так, сколько советов, а я всё еще испытываю тревогу!

Относитесь к этому, как к походу в супермаркет. Вы же, когда идете за крупой, понимаете, что не обязаны покупать все двадцать видов крупы, которые вам предлагают на полке магазина. Вот и изучите советы психологов так же, как изучаете товары на полке. Какие советы действенные? В той или иной степени — все. Поэтому выбирайте тот, который лично вам приглянулся.



Например, если ночью вы просыпаетесь в состоянии панической атаки и бросаетесь проверять ленту новостей, вам посоветуют подышать в полиэтиленовый пакет. Это может помочь, потому что паника сопряжена с гипервентиляцией. Вы дышите в пакет, повышаете уровень углекислого газа во вдыхаемом воздухе и снижаете тем самым гипервентиляцию. Точно так же в случае панической атаки посреди ночи вам поможет гимнастика, выпечка пирога или контрастный душ. Отнеситесь к советам психологов, как к выбору платья. Увидели «свое платье» на этой ярмарке тщеславия психологов — берите.

Все советы можно разделить на три группы. Физические, связанные с телом: бегать, дышать в пакет, заниматься гимнастикой. Если для вас или ваших детей кинестетика важна — присмотритесь к полкам с такими советами. Вторая группа советов связана с восприятием: с тем, что мы видим, вдыхаем или ощущаем. Условно говоря, «созерцание бегущей воды — успокаивает». Но имейте в виду: восприятие сложнее кинестетики, потому что одна и та же вещь может кого-то расслаблять, а кого-то, наоборот, бесить еще больше. Третья категория советов — действия: мыть пол, печь хлеб, разбить чашку. Ведь чашка может не входить в перечень тех важных вещей, которые вы не хотели бы разрушить. Так что, вполне вероятно, вы можете себе это позволить.



А теперь — внимание — самый важный пункт для тех, у кого есть несовершеннолетние дети.

Есть вещь, которую вам абсолютно запрещено «брать с полки». Это ненависть.

Тем, у кого есть дети, запрещено ненавидеть.

С точки зрения биологии ненависть — это комплекс чувств, который позволяет особи собрать всю свою энергетику в луч и убить врага. Физически уничтожить его. Ненависть нужна только для этого. Если сосед постоянно сверлит стенку, в какой-то момент вы идете и жалуетесь на него в ЖЭК, поджигаете коврик у его двери, кричите ему проклятия с балкона. Это — проявления ненависти. Правда, современный человек уже так не поступает. Он выбрасывает свою ненависть в социальные сети.

Почему родителям нельзя этого делать? Потому что детеныши млекопитающих миллионами лет эволюции приспособлены считывать эмоции самки или самца, которые осуществляют за ними уход. Самка боится — детеныш тоже боится. Это хороший адаптационный механизм, благодаря которому спаслись миллионы детенышей. Зайчиха не может объяснить зайчонку, чего он должен бояться и почему. Но он видит её страх — и тоже боится.



Ненависть — это ком, который сидит в груди человека, который уже готов действовать. Например, идти и писать в Интернете пожелания кому-нибудь сдохнуть. И у вашего ребенка, который считывает ваше состояние, формируется такой же комочек. Но ребенок не может пойти и действовать. И комочек ненависти начинает разрушать вашего ребенка. Это нельзя будет исправить, такие вещи когнитивной работе не поддаются. В афганскую войну дети получали этот заряд ненависти от взрослых. И вместе с ним — автомат в руки. Если вы не планируете что-то такое для своего ребенка, вам запрещена ненависть.

Что может сейчас помочь? Прежде всего, определенность — хотя бы на маленьких отрезках времени.

«Завтра я испеку пирог», «послезавтра, если ты сейчас не сделаешь уроки, ты получишь двойку». Эта тактическая определенность, которую вы сами множите. Она жизненно необходима детям. Они в принципе любят определенность больше всего на свете.

Кроме того, детям нужно показывать динамику «от незнания к знанию».

«Вчера мы не знали, что происходит в другом городе с тётей Мариной, и волновались за неё. А сегодня от тёти Марины пришло сообщение, теперь мы знаем, что с ней всё в порядке». Динамика «от незнания к знанию» очень хорошо влияет на ребенка. А еще на ребенка хорошо влияет алгоритм «я твердо уверен, что». «Я твердо уверен, что я никогда тебя не покину», например. Другие формулы, который важно использовать в разговоре с ребенком: «я думаю, что», «я предполагаю, что» и, наконец, «я надеюсь». Вы можете сказать даже «я не знаю» — дети с уважением относятся к этим словам, потому что понимают, что они родителям не просто даются.



Учтите, что современных детей растили для благополучного мира.

Они не умеют держать удар, но теперь придется научиться. Детям старшего возраста можно сказать об этом прямо. Если, например, ваш сын-подросток спрашивает, когда же, наконец, снова откроется Финляндия, вы можете прямо ему сказать: «Тебе придется научиться держать удар. Я буду рядом, я помогу». Имейте в виду, что даже если ребенок делает вид, что не замечает тревожных новостей и не думает о них, на самом деле — думает. Поэтому вы можете предложить ему поговорить об этом. Но навязывать разговор не надо. Помните, что на сегодняшний день в общении с ребенком жизненно важны две вещи: отсутствие ненависти и создание определенности в частных вещах изо дня в день.

Венера Галеева

«Фонтанка.ру»

