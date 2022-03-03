Российское МВД на фоне спецоперации на Украине решило перевести некоторые свои подразделения в режим усиленной службы, сообщает 3 марта ТАСС со ссылкой на свой источник.
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ТАСС: МВД переводит часть подразделений в усиленный режим
Российское МВД на фоне спецоперации на Украине решило перевести некоторые свои подразделения в режим усиленной службы, сообщает 3 марта ТАСС со ссылкой на свой источник.
Новость дополняется.
24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине. Финансовые рынки отреагировали обвалом, иностранные государства — санкциями. Смотрите на «Фонтанке» онлайн-трансляцию, посвящённую событиям на Украине и их последствиям.
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