Заболеваемость ковидом в Петербурге идет на убыль. По стране случаев всё меньше

Судя по статистике, ковид отступает уже вторую неделю. Три дня в стране фиксируется меньше ста тысяч случаев. Регионы начинают отменять QR-коды и смягчать коронавирусные ограничения.



В Петербурге за сутки ковид обнаружили у 3 562 человек (вчера сообщалось о 4 514 случаях), выздоровел 17 291 , а летальную статистику пополнили 65 пациентов. Всего с начала пандемии в городе выявлено 1 449 292 случая COVID-19.