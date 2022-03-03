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Заболеваемость ковидом в Петербурге идет на убыль. По стране случаев всё меньше

В России продолжает снижаться заболеваемость коронавирусом, за сутки выявлено 93 026 случаев. Выздоровели 170 689 человек, скончался 781, сообщает 3 марта оперштаб.

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Фото: «Стопкоронавирус.рф»
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Судя по статистике, ковид отступает уже вторую неделю. Три дня в стране фиксируется меньше ста тысяч случаев. Регионы начинают отменять QR-коды и смягчать коронавирусные ограничения.

В Петербурге за сутки ковид обнаружили у 3 562 человек (вчера сообщалось о 4 514 случаях), выздоровел 17 291, а летальную статистику пополнили 65 пациентов. Всего с начала пандемии в городе выявлено 1 449 292 случая COVID-19.

Фото: «Стопкоронавирус.рф»

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Комментарии (2)

X-кот
эх, были времена - ковид.. как в другой жизни...
Karl111
На убыль идет не только заболеваемость ковидом
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