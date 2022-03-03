Судя по статистике, ковид отступает уже вторую неделю. Три дня в стране фиксируется меньше ста тысяч случаев. Регионы начинают отменять QR-коды и смягчать коронавирусные ограничения.
В Петербурге за сутки ковид обнаружили у
Заболеваемость ковидом в Петербурге идет на убыль. По стране случаев всё меньше
В России продолжает снижаться заболеваемость коронавирусом, за сутки выявлено
Судя по статистике, ковид отступает уже вторую неделю. Три дня в стране фиксируется меньше ста тысяч случаев. Регионы начинают отменять QR-коды и смягчать коронавирусные ограничения.
В Петербурге за сутки ковид обнаружили у
08 октября 2021, 11:58Суточная заболеваемость ковидом растет в Петербурге четыре дня подряд. К выходным подходим с показателем выше 2500
07 ноября 2021, 11:17В Петербурге резко упало число заболевших коронавирусом
24 января 2022, 12:51Заболеваемость коронавирусом ставит рекорды по России четвертый день подряд
07 сентября 2021, 19:25В ВОЗ снова заявили, что мир вышел на плато по заболеваемости COVID-19
16 января 2022, 11:21Число заражений ковидом в Петербурге подскочило вдвое за 4 дня. Достигнут максимум с начала пандемии
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