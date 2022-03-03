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Столица следует за Петербургом. В Москве отменяют QR-коды

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В Москве с 3 марта отменяется требование об использовании QR-кодов о вакцинации или перенесенном ковиде. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Эпидемиологическая ситуация в Москве постепенно приходит в норму. Количество новых случаев заболевания «омикроном» и госпитализаций продолжает снижаться. Это позволяет нам отменить значительную часть действующих ограничений», — объяснил свое решение глава города.

Также московские власти отменяют все ограничения на посещение объектов общественного питания, театров, музеев, концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских и спортивных мероприятий.

Домашний режим для пожилых москвичей старше 60 лет и граждан с хроническими заболеваниями теперь будет рекомендательным, а не обязательным.

Накануне стало известно, что с 4 марта ковидные QR-коды отменяются в Петербурге. Снимаются ограничения по наполняемости ресторанов, бассейнов и фитнес-центров, магазинов, ледовых катков, океанариумов, аттракционов, аквапарков.

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Комментарии (5)

zlopopik
Собянин включил голову и решил, что не надо играть против собственного народа? Лучше поздно, чем никогда.
fedorsmolov
В Москве разве были?
Gudd-Head
Если у них с 3-го, а у нас с 4-го - кто за кем повторяет???
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