Столица следует за Петербургом. В Москве отменяют QR-коды

В Москве с 3 марта отменяется требование об использовании QR-кодов о вакцинации или перенесенном ковиде. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Эпидемиологическая ситуация в Москве постепенно приходит в норму. Количество новых случаев заболевания «омикроном» и госпитализаций продолжает снижаться. Это позволяет нам отменить значительную часть действующих ограничений», — объяснил свое решение глава города.
Также московские власти отменяют все ограничения на посещение объектов общественного питания, театров, музеев, концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских и спортивных мероприятий.
Домашний режим для пожилых москвичей старше 60 лет и граждан с хроническими заболеваниями теперь будет рекомендательным, а не обязательным.
Накануне стало известно, что с 4 марта ковидные QR-коды отменяются в Петербурге. Снимаются ограничения по наполняемости ресторанов, бассейнов и фитнес-центров, магазинов, ледовых катков, океанариумов, аттракционов, аквапарков.