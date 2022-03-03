Столица следует за Петербургом. В Москве отменяют QR-коды

В Москве с 3 марта отменяется требование об использовании QR-кодов о вакцинации или перенесенном ковиде. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.



«Эпидемиологическая ситуация в Москве постепенно приходит в норму. Количество новых случаев заболевания «омикроном» и госпитализаций продолжает снижаться. Это позволяет нам отменить значительную часть действующих ограничений», — объяснил свое решение глава города.



Также московские власти отменяют все ограничения на посещение объектов общественного питания, театров, музеев, концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских и спортивных мероприятий.

