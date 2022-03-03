Российские кошки попали под санкции вслед за собаками

Международная федерация кошек (FIFe) решила ввести ограничения в отношении России из-за ситуации на Украине. Об этом говорится 3 марта в заявлении на сайте организации.



Так, с 1 марта «ни одна кошка, выведенная в России, не может быть ввезена и зарегистрирована в любой родословной книге Международной федерации кошек за пределами России, независимо от того, какая организация выдала ее родословную. Ни одна кошка, принадлежащая владельцам, проживающим в России, не может быть представлена на любой выставке FIFe за пределами России, независимо от того, в какой организации эти экспоненты состоят».

