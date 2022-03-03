Российские кошки попали под санкции вслед за собаками

Международная федерация кошек (FIFe) решила ввести ограничения в отношении России из-за ситуации на Украине. Об этом говорится 3 марта в заявлении на сайте организации.
Так, с 1 марта «ни одна кошка, выведенная в России, не может быть ввезена и зарегистрирована в любой родословной книге Международной федерации кошек за пределами России, независимо от того, какая организация выдала ее родословную. Ни одна кошка, принадлежащая владельцам, проживающим в России, не может быть представлена на любой выставке FIFe за пределами России, независимо от того, в какой организации эти экспоненты состоят».
Ограничения будут действовать до 31 мая, при необходимости их могут продлить или пересмотреть.
Кроме того, правление FIFe решило выделить часть бюджета на поддержку заводчиков и любителей кошек на Украине, которые «страдают из-за сложившейся ситуации».
Ранее свои ограничения ввела Международная кинологическая федерация (FCI). Она запретила проводить на территории России любые мероприятия, на которых присуждаются титулы или призы FCI.