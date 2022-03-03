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«В ядерной войне не может быть победителя». Пентагон отменил испытания баллистической ракеты

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Пентагон отменил испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, планировавшийся на выходные. Таким способом США продемонстрировали отсутствие планов по повышению готовности ядерных сил.

Как передает ТАСС, ссылаясь на пресс-секретаря американского оборонного ведомства Джона Кирби, данное решение характеризует страну как «ответственную ядерную державу», но это не означает, что Вашингтон «сделал шаг назад».

Представитель Пентагона напомнил, что США по-прежнему считают решение РФ о переводе сил ядерного сдерживания на особый режим нанесения боевого дежурства «опасным и безответственным». Он заявил, что «в ядерной войне не может быть победителя».

27 февраля президент России Владимир Путин отдал приказ о переводе сил сдерживания в особый режим боевого дежурства. Он объяснил это тем, что высшие чины НАТО допускают агрессивные высказывания в адрес России.

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