«В ядерной войне не может быть победителя». Пентагон отменил испытания баллистической ракеты

Пентагон отменил испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, планировавшийся на выходные. Таким способом США продемонстрировали отсутствие планов по повышению готовности ядерных сил.



Как передает ТАСС, ссылаясь на пресс-секретаря американского оборонного ведомства Джона Кирби, данное решение характеризует страну как «ответственную ядерную державу», но это не означает, что Вашингтон «сделал шаг назад».



Представитель Пентагона напомнил, что США по-прежнему считают решение РФ о переводе сил ядерного сдерживания на особый режим нанесения боевого дежурства «опасным и безответственным». Он заявил, что «в ядерной войне не может быть победителя».

